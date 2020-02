Manifestantes de caseta en Mármol no comenten delito, aseguran

Mazatlán.- Juliuz Juárez Bonilla, presidente de la Barra de Abogados de Mazatlán, informó que bajo el articulo 11 de libre tránsito de la Constitución Mexicana, los manifestantes que se encuentran tomando la caseta de cobro de Mármol, no se encuentran cometiendo ningún delito.

Si no hay denuncia no hay delito

“Este articulo hace referencia que todo ciudadano mexicano, puede transitar libre por cualquier entidad federativa sin necesidad de utilizar algún pasaporte, estas personas que tienen las casetas de cobro, no cometen ningún delito, porque los carros siguen entrando y saliendo del puerto, por que no se esta bloqueando, el paso, a nada simplemente están dejando de pagar una cuota”, dijo Juárez Bonilla.

Asimismo detalló que es la propia empresa afectada la que tiene que poner una demanda ante la fiscalía para que estos realicen una carpeta de investigación, para así poder hacer que las autoridades actúen, pero mientras no haya denuncias, no hay delito que perseguir.

“He visto en diferentes medios de comunicación, que se puede ir a la cárcel por bloquear el paso a los vehículos en una zona federal, pero lo que no se esta dando a entender, los ataques a la vía de comunicación es delito, una vía de comunicación es un camino, carretera, áreas marítimas. Interferir o alterar estas vías es un delito, los que toman las casetas no interfieren o alteran las vías porque sigue el libre transito.”, mencionó.

EL DEBATE

El presidente de la Barra de Abogados, señaló que lo único malo que le ve a esta situación es que al no pagar tu cuota, el seguro de viajero no entraría en validez, pues no habría un documento el cual te avalara para poder recibir una atención en algún percance.

“Esto no quiere decir, que las autoridades de CAPUFE, no te vayan a prestar atención pues al fin de cuentas estas utilizando una rúa federal, como ciudadano opino, que la autopista esta en muy malas condiciones, que la libre es mucho mas accesible pues no hay tantos baches” finalizó.

No nos quitaremos

Es el segundo día que la caseta de cobro de Mazatlán-Culiacán, que se encuentra en la comunidad de Mármol al norte del puerto esta tomada por personas, de la comunidad de El Dorado de la capital del estado, los cuales piden que se liberen las casetas de cobros y que sena libres, así mismo que se arreglen y queden en buenas condiciones, como también las atenciones medicas en caso de accidentes sean mas eficientes y rápidas, pues muchas de las veces no llegan a los lugares donde ocurren los siniestros.

“Hasta el momento no nos han dicho nada, pues lo que estamos haciendo es pacifico, estamos siendo cuidados por las autoridades o al menos eso pienso, pero pues aquí están presentes, al principio nada mas nos preguntaron que hacíamos y se retiraron a sus lugares, seguimos aquí manteniéndonos, hasta que no consigamos nuestro objetivo, que las carreteras sean libres” expresó María de los Ángeles líder de el movimiento de la toma de casetas de cobro.

Durante el tránsito de los vehículos las personas dejan su cooperación voluntaria, ya sean 10 o 20 pesos, algunos pasan sin dejar absolutamente nada, pero no se les detiene, se les da el acceso de igual manera.