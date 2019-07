Manuel quería ser abogado; sicarios le quitaron la vida en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Familiares de Manuel Alejandro Castro piden justicia para este menor asesinado el pasado sábado en la madrugada. A las 00:30 horas del sábado, un grupo armado le quitó la vida a balazos al joven de 15 años, en la calle Margarita, de la invasión San Francisco.

Su padre, René Castro, miembro del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) comentó que esa noche se encontraban todos en su casa y de un momento a otro vivieron la peor pesadilla de sus vidas. “Me han quitado una parte de mi ser”, dijo el inconsolable padre.

Historia

El domingo 7 de julio, “Payo”, como le decían sus familiares, recién había cumplido los 15 años y se encontraba feliz porque ya iba a ingresar a la preparatoria para seguir sus estudios y volverse un hombre de bien como su padre.

Quería estudiar lo mismo que su progenitor, derecho, para convertirse en un gran abogado.

El menor también pertenecía a un equipo de futbol americano. Era uno de los miembros más destacados del conjunto.

Hace un mes, en un partido se había fracturado una pierna y por este motivo no pudo correr ni escapar de las personas que le quitaron la vida.

Era el menor de tres hermanos; estudioso, atento, responsable, con una infinidad de amigos, con un futuro muy prometedor.

Una persona que jamás le hizo nada a nadie, al contrario, le gustaba ayudar a quien pudiera y disfrutaba la vida a cada momento, según comparten sus familiares.

Incertidumbre

Su padre comentó que no tiene ningún resentimiento con la policía pues asegura que los elementos están haciendo su trabajo, pero sí tacha de aberrante la acción de los hombres que le quitaron la vida a un ser inocente.

No sé qué pasó, no tengo idea de qué buscaban. Me creía exento de todas esas cosas que involucran al crimen organizado, era lo que menos esperaba.