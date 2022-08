María del Rosario salió de Zacatecas, la muerte la alcanzó en una volcadura en la carretera de Culiacán

Cuerpos de auxilio, rescate y de seguridad se fueron acercando lo más pronto posible. Al llegar a dar apoyo, atendieron a 17 personas con golpes en su cuerpo, pero una más, desafortunadamente, ya no contaba con sus signos vitales. Se trataba de María del Rosario.

En la supuesta maniobra, volanteó para tratar de retomar la carretera, pero al no lograrlo, se salió de la cinta asfáltica, quedando volcado del lado del copiloto. En esos momentos, personas que pasaron por el lugar se detuvieron rápidamente y marcaron al número de emergencia.

Sinaloa.- Fatídica mañana sobre el kilómetro 170 de la maxipista Mazatlán-Culiacán , a la altura de la sindicatura de Costa Rica, en Sinaloa. María del Rosario N. Falleció luego de que en el autobús de pasajeros en el que se transportaba con poco más de una veintena de personas volcara . 17 personas acabaron hospitalizadas y, hasta el cierre de la presente edición, no se informó sobre el estado de salud de los civiles. El autobús salió de Zacatecas con destino a Culiacán.

