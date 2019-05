Mariana fue asesinada por negarse a tener relaciones sexuales

Morelos.- Dos alumnos de la Preparatoria 1 de Cuernavaca, fueron detenidos por el presunto feminicidio de Mariana Leticia, de 22 años. El cuerpo de la joven fue encontrado el pasado 10 de mayo en un terreno del poblado de Alpuyeca, en el municipio de Xochitepec.

Ella era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Mariana 'N'. Foto: Especial

Al parecer, Mariana había estado en un bar de Cuernavaca la noche anterior de que la encontraran sin vida. Ahí estuvo con varias personas y conoció a dos jovenes que la sacaron del bar con la promesa de llevarla a su casa.

Luego, la Fiscalía de Morelos informó que detuvo a dos de los presuntos asesinos de la joven; uno de ellos se llama Luis Armando de 17 años, y el otro Enrique, de 18.

De acuerdo con las declaraciones de estos dos estudiantes de la Preparatoria número 1 en Cuernavaca.

Mataron a Mariana por negarse a tener relaciones sexuales, esto declararon los dos jóvenes acusados de haber asesinado a la estudiante de la #UAEM. Hablamos con uno los familiares de Mariana y esto fue lo que nos dijo: pic.twitter.com/Qeevobq46w — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 26 de mayo de 2019

De acuerdo con Imagen Noticas, los detenidos confesaron que asesinaron a Mariana porque se negó a tener relaciones sexuales con ellos.

Ahora, Daniel Méndez, primo de Mariana pidió a los jueces aplicar todo el peso de la ley a los responsables del asesinato de la joven porque “lo que hicieron no fue accidente, no fue sin querer, fue saña, fue odio contra mi prima y no sé por qué lo hayan hecho”.