¿Marina soltó dinero al CJNG a cambio de liberación de dos agentes raptados en Zapopan?

Guadalajara, Jalisco.- "El Mencho aceptó los términos que le planteó la Marina tras el secuestro y devolvió con vida a su jefe de Inteligencia, mientras el gobierno le descongeló cuentas al CJNG", es la aseveración que hoy hizo el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.

El escrito hace alusión a la privación de la libertad de un Cabo de Infantería de la Marina y una Segunda Maestre de Infantería de la Octava Zona Naval de Puerto Vallarta, hecho que se llevó a cabo la noche del pasado lunes 15 de noviembre en la colonia Valle Real, de Zapopan, Jalisco.

El rapto de dos marinos, según declaraciones de la Secretaría de Marina (SEMAR), habrían sido ordenado por Laisha Michelle, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y de Rosalinda González Valencia, como reacción a la recaptura que sufrió su mamá escasas horas antes, también en Zapopan.

"El almirante (secretario de la Marina José Rafael Ojeda) no consultó con nadie su decisión, rompiendo con la política de no enfrentar a ningún criminal de alto impacto. No era para menos. Uno de los marinos era el jefe de Inteligencia de la Zona Naval 8, en Puerto Vallarta", dijo el periodista en alusión a los intensos operativos que se realizaron en Zapopan para encontrar a los dos marinos plagiados.

Ambos agentes de la Marina fueron liberados el viernes 19 de noviembre en la Colonia Educación de Puerto Vallarta, la cual se encuentra a escasos kilómetros de la Octava Zona Naval. Su estado de salud fue reportado como bueno.

Al respecto, hoy Raymundo Riva Palacio dijo que la liberación de los dos agentes se dio gracias a la intervención que realizó la Marina para que se desbloquearan las mil 683 cuentas bancarias, con más de mil millones de dólares, que habrían sido bloqueadas en octubre pasado, logro que en su momento presumió Santiago Nieto, entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Tras el cese de Santiago Nieto y el arribo de Pablo Gómez como jefe de la UIF, una de las primeras acciones del nuevo titular "fue descongelar decenas de cuentas del CJNG... Con esto, El Mencho recibió mensajes cruzados del gobierno mexicano...El Mencho aceptó los términos que le planteó la Marina tras el secuestro y devolvió con vida a su jefe de Inteligencia", aseguró hoy Raymundo Riva Palacio.

"En el alto mando de la Marina se recibió como mensaje entendido que El Mencho tampoco estaba en la lógica de abrir un frente de guerra", añadió.

Los usuarios de redes sociales ya han emitido sus reacciones en torno a la publicación de la columna del periodista.

"No pues ya le encontraron la vuelta a la maroma para que les descongelen sus cuentas bancarias", tuiteo Mario A.

"Vaya la extorsión si funciona, ya me imagino otros países de primer mundo negociando con terroristas, allá los hubieran rescatado y desmantelado la organización completita pero pues México envuelto en kks", añadió el usuario identificado como Knightmare.

A los comentarios se sumó Juan Manuel, quien dijo: "Si leíste qué es una opinión no un hecho verdad?". Por su parte, Raymundo Riva Palacio asegura en su columna haber obtenido dicha información de "un marino de alto rango" y "documentos revisados", los cuales pertenecerían a la UIF.