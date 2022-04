Marzo cierra con 44 asesinatos en 11 municipios de Sinaloa

La víctima estaba en avanzado estado de descomposición y trascendió que presentaba golpes en varias partes del cuerpo. Ya para acabar marzo, de un balazo en la cabeza fue asesinado un vecino del ejido Luis Echeverría. El occiso, identificado como Gumaro C., quedó tirado sin vida frente a su domicilio. Él se dedicaba a la venta de tortillas. Personal de la Vicefiscalía se trasladó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Culiacán, Sinaloa.- De acuerdo a datos periodísticos combinado con cifras oficiales, Sinaloa tuvo un ligero repunte en homicidios dolosos durante el mes de marzo , en comparación con febrero pasado. Solo en siete municipios del estado no hubo ningún asesinato. Mazatlán y Ahome, entre las alcaldías con baja tasa de crímenes. De esta forma, el mes que concluyó, cerró con 44 personas privadas de la vida , por un total de 113 casos que han acontecido durante el primer trimestre del año.

