Más de 300 detenidos dejaron los festejos de Halloween en Sinaloa

Sinaloa.- Las festividades de Halloween en el estado trajeron como consecuencia un despliegue de fuerzas locales, estatales y federales con saldo de poco más de 300 personas, reportó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En la capital sinaloense se reportaron el mayor número de personas señaladas por los agentes policiales de vandalizar la vía pública.

Mientras que en Guasave se realizó la captura de jóvenes que viajaban en una camioneta doble rodado armados con rifle de gotcha aparentando ser un comando armado.

Los hechos

Medio centenar de elementos se desplegaron para frenar a la población que se congregó en diferentes zonas del estado para formar parte de los festejos de Halloween, donde hubo gente disfrazada de todo tipo de personajes.

En algunos puntos hubo reuniones masivas, como en Culiacán, donde jóvenes y adultos estuvieron celebrando dicha fecha, pero por momentos la situación se tornó grotesca, y fue cuando tuvieron que intervenir los encargados de Seguridad Pública.

Con pechera andaban algunos jóvenes. Foto: Cortesía

Cristóbal Castañeda, titular de la SSP, dijo que entre las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno estuvieron ingerir cervezas en la vía pública y hacer desmanes. Es por eso que en los operativos, además de realizar arrestos, aseguraron todo tipo de ve-hículos, entre estos los llamados razer.

Óscar Guinto Marmolejo, jefe de la Policía Municipal de Culiacán, dio a conocer que 250 personas en total fueron remitidas a Barandilla por las causas antes señaladas, entre ellos 40 menores de edad. Asimismo, expresó que los recorridos iniciaron de manera simultánea en sectores como el malecón nuevo, bulevar Agricultores y Enrique Sánchez Alonso.

Por su parte, elementos de Vialidad remolcaron 40 vehículos en la capital sinaloense y 14 personas fueron enviadas a los separos de la Policía Municipal tras salir positivo en pruebas de alcohol.

En Guasave

Se viralizó un video en redes donde unas personas paseaban en una camioneta simulando ser unas de las que participaron en los enfrentamientos del pasado mes. Esto habría pasado en el municipio de Guasave, donde la Policía Municipal, de acuerdo con la SSP, aseguró una camioneta doble rodado en la que se encontraron 45 rifles de gotcha, 8 pecheras, 4 cascos, 7 mochilas, 15 máscaras y 2 tanques de gas que habían sido utilizados por algunos jóvenes para causar temor entre la población.

Familia pasó 16 horas en Barandilla

Una madre de familia, junto con sus tres hijos (entre ellos una mujer), asegura que fue maltratada en Barandilla, y todo por ir detrás de su hijo, quien fue detenido en una redada de la Policía Municipal en el bulevar Agricultores la noche de Halloween.

Su hija, con enojo, comentó que fue una mujer policía quien la bajo de su auto de las “greñas” para esposarla y llevársela junto con su madre. Sin cenar, comer ni desayunar, así vivieron sus horas solo porque no aceptaron pagar una multa que le habían interpuesto por algo que ellas dicen no haber cometieron. Pidieron a la ciudadanía no callarse las injusticias.