Mata elemento de la Guardia Nacional a estadounidense de 18 años en Chihuahua

Ciudad Juárez.- Un estadounidense de 18 años de edad murió en Ciudad Juárez luego de haber recibido un disparo de arma de fuego por parte de un elemento de la Guardia Nacional (GN), cerca del límite fronterizo con El Paso, Texas.

De acuerdo con reportes policiacos, el joven identificado como Juan Carlos Medina, había cruzado a México con dos armas de fuego por el puente internacional Paso del Norte, ubicado en la Avenida Juárez.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, en el cruce de Francisco Villa y Tlaxcala, en el Centro, cerca del cruce fronterizo.

Según los reportes, una vez en Ciudad Juárez, fue alcanzado por la Guardia Nacional para realizarle una revisión, pero el joven sacó una de las pistolas y por lo que el elemento le disparó.

"De acuerdo al informe oficial de lo sucedido, se revisa si hay responsabilidad del oficial, ya que de acuerdo a lo narrado por los oficiales presentes, el elemento accionó el arma al verse en riesgo. El joven le habría apuntado con un arma corta al oficial", puntualizó la Fiscalía General del Estado.

La dependencia sostuvo que el elemento de la GN no se encuentra detenido, pero revisa si habría responsabilidad por parte de él.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) Zona Norte comunicó que el viernes 19 de noviembre, a las 22:49 horas, tiempo local, recibió el aviso de la muerte por causas dolosas de un hombre cuando recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

"Dicha persona presentaba una lesión por impacto de proyectil de arma de fuego en el tórax", añadió la AEI en su reporte.

Juan Carlos M., como lo identificó la FGE, ingresó alrededor de las 21:35 horas al Hospital General para ser atendido por esa herida de bala.

"En ese lugar, los peritos recogieron evidencia y aseguraron dos pistolas calibre 9 mm, una carabina FX calibre 5.56 x 45, con cargador de plástico y 29 cartuchos útiles", puntualizó la FGE.

El arma carabina FX de calibre 5.56 x 45 era del oficial.

"También se aseguró una credencial de identificación de la Secretaría de la Defensa Nacional y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO".

La FGE especificó que al joven se le aseguraron dos armas cortas de calibre 9 mm, cuyos números de serie se reservaron para las investigaciones correspondientes.

"En el lugar se le aseguraron dos armas cortas abastecidas: un arma corta tipo pistola, camuflaje café, con estrellas Glock, con la leyenda "Made in USA Glock in Smyrna Ga 9 x19 USA", cargador metálico negro 9mm; un arma corta tipo pistola color negro con la leyenda "Made in Austria Glock in Smyrna Ga 43x austria 9x19", con cargador metálico color negro 9mm.

La FGE refirió que se estableció que el mismo oficial le brindó auxilio al joven y fue conducido a un hospital para que recibiera atención médica.

"El oficial entregó el arma de cargo y su identificación para las investigaciones correspondientes".

Aunque la FGE no especificó que la víctima fuera paseño, reportes policiacos refieren que era estadounidense.

Afirma Alcalde que el joven estaba cometiendo delito

El Alcalde morenista de la ciudad, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que el joven estaba delinquiendo.

"Sí, hubo un incidente lamentable, pero es una persona que estaba delinquiendo y que la Guardia Nacional estaba haciendo su trabajo", declaró el Edil luego de dar el banderazo al programa de seguridad, orden y limpieza Cruzada por el Centro Histórico.

"(...) es una persona que estaba tratando de cruzar dos armas a Ciudad Juárez".

Cuestionado respecto a que se han presentado quejas por parte de estudiantes que cruzan de regreso de El Paso por las revisiones de la Guardia Nacional en los cruces internacionales, el Edil pidió hacerlas llegar a la corporación, que está en toda la disposición. Todos, dijo, deben estar dispuestos a ser revisados.

"Sobre todo en un tema tan sensible como es el de los cruces internacionales y un problema real, o sea no es un invento que el problema del cruce de armas nos está perjudicando mucho", añadió.