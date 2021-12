Matan 2 policías en menos de 48 horas en Guanajuato; van 51 asesinados durante 2021

León, Guanajuato.- Dos elementos policiacos fueron asesinados a balazos con un par de horas de diferencia, el pasado fin de semana, en el Municipio de León, en Guanajuato, confirmó el Ayuntamiento. El elemento Abraham Alejandro Trejo Canales fue asesinado el pasado sábado 18 de diciembre, justo antes de comenzar su turno. "Se dirigía a comenzar su turno al momento de los hechos. Expresamos nuestro respaldo total a sus deudos", informó la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Un día después, el 19 de diciembre, fue asesinado afuera de su domicilio otro elemento identificado solo con el nombre de Ausencio, de 45 años de edad, sin que ninguna persona pudiera ser detenida. "(Se) implementa un intenso operativo en diversas zonas del municipio, tras un cobarde ataque armado en contra de un oficial de Policía en descanso, en la Colonia Paseos de la Castellana", detalló la institución el domingo pasado.

La Alcaldesa panista, Alejandra Gutiérrez, afirmó ayer que no podía dar detalles de la investigación sobre los dos homicidios."Qué ha estado pasando, de manera particular, por respeto a familias, a la ley y las investigaciones de la propia Fiscalía no se pueden dar elementos, queremos que no haya impunidad y que quien la haya hecho la pague", dijo.El 5 de octubre, se registró el asesinato del agente Rosendo Castro, en la Colonia San Isidro, y cinco días antes, a finales de septiembre, del elemento Luis Eduardo Ramírez.

De acuerdo con la organización Causa en Común, con 51 policías asesinados, Guanajuato ocupa el primer lugar en crímenes contra elementos policiacos en lo que va de 2021, por encima de entidades como Estado de México, Zacatecas y Chihuahua.