Matan a 3 mujeres en Sonora, entre ellas a la niña Itzel

Sonora.- Tres mujeres fueron privadas de la vida en menos de 24 horas en el estado de Sonora, en diferente hechos.

La primer víctima fue hallada calcinada y presentaba una herida causada cona arma blanca en el cuello, su cuerpo fue localizado la madrugada de ayer en el interior de un departamento ubicado en la colonia Ley 57, en la ciudad de Hermosillo, se trata de una estudiante.

La estudiante, hoy occisa, cursaba la carrera de Arquitectura, en la Universidad Viscaya de las Américas.

El segundo homicidio fue causado con un arma de fuego, la mujer de alrededor de 30 y 35 años de edad fue encontrada sin vida en la vía pública en la capital de Sonora.

Esta vestía un pantalón negro con café, y una blusa color café, hasta el momento no ha sido identificada.

La tercera víctima es Itzel de 7 años de edad, la pequeña fue encontrada sin vida en un predio desértico, su cuerpo estaba semienterrado a unos metros de un canal de riego donde fue vista por última vez.

Itzel estaba desaparecida desde el pasado 23 de mayo, en San Luis Río Colorado.

Extraoficialmente se dio a conocer que su asesino ya fue capturado y confesoó que abusó de ella, después la mató y la enterró.

¡Daré puntual seguimiento para que estos condenables hechos se resuelvan y se dé con los culpables! ¡Todas y todos decimos #BASTA! — Claudia Pavlovich A. (@ClaudiaPavlovic) 31 de mayo de 2019

Ante los violentos hechos la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich manifestó su indignación a las fatales agresiones contra el sexo femenino.

"Me duele y me indigna como mujer, como madre y como Gobernadora los hechos que han acontecido hoy, #BASTA de violentar a la mujer, demos paso a una cultura de respeto. No daré marcha atrás jamás por ellas ni por ninguna otra mujer", escribió en su cuenta oficial de Twitter.