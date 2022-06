Matan a Jessica, estudiante de medicina en Oaxaca

Oaxaca.-Jessica, una joven estudiante de medicina de 18 años, fue asesinada en Santiago Yolomécatl, Oaxaca, y su cuerpo fue abandonado sobre un remolque estacionado en una calle.



El cadáver fue hallado el día miércoles a las 9:00 horas en Calle Independencia, en el Barrio Chico, frente a una frutería, cuando uno de los trabajadores acudió por producto al remolque.



La estudiante de Medicina Integral y Salud Comunitaria de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García tenía huellas de tortura, según los reportes policiacos.



Por el caso, se inició la carpeta de investigación 20935/FMIX/TEPOSCOLULA/2022.



El hecho provocó indignación entre los habitantes del poblado y colectivas feministas, por lo que convocaron a una marcha este jueves a las 17:00 horas para exigir justicia por Jessica.



"Las noticias que se veían tan lejanas, la apatía que se vivía antes porque "que bueno que aquí no pasan esas cosas" ya no existe, un feminicida nos alcanzó y rebasó a una pequeña localidad en la que sus habitantes se saludan en las mañanas cálidamente", escribió una habitante de Santiago Yomécatl.



"Recordemos que este tipo de feminicidios son los que nadie ve, de los que nadie habla, no existen porque al ser en un pueblo tan alejado de las grandes urbes, se ignoran".



"Exigimos a las autoridades de Santiago Yolomécalt, a las autoridades de la fiscalía de Tlaxiaco justicia para nuestra hermana Jessica y la resolución a este feminicidio. Jessica fue una joven que tenía un futuro brillante a sus pies, ¡merece justicia!", escribió una de sus compañeras.

La Universidad para el Bienestar publicó una esquela en la que lamentó la muerte de la estudiante y envió condolencias a la familia.