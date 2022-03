Matan a balazos a 9 personas en Atlixco, Puebla; Barbosa lo atribuye a conflictos del narco

Puebla.- Nueve personas fueron asesinadas a balazos y otra más resultó herida en el municipio de Atlixco, Puebla, lo que el gobernador estatal Miguel Barbosa Huerta atribuyó a conflictos entre grupos del narcotráfico.

El ataque armado tuvo lugar la noche del martes 8 de marzo de 2022 en un casa ubicada en la colonia Francisco I. Madero de Atlixco, donde se confirmó un saldo de nueve muertos, seis hombres y tres mujeres, así como un herido.

El sobreviviente del ataque fue trasladado a un hospital, donde su estado se reporta como grave debido a que recibió un balazo en la cabeza y otro en la pierna, según confirmó el gobernador de Puebla.

Los primeros reportes atribuían el asesinato múltiple a una presunta riña familiar, pero cada vez cobra más peso la versión de un ataque directo tras el hallazgo de artículos y sustancias relacionadas con las drogas en la vivienda.

En conferencia de prensa, Miguel Barbosa explicó que la vivienda donde fueron asesinadas las nueve personas era un lugar de distribución y venta de droga, y que el ataque armado fue debido a un conflicto entre bandas criminales.

"La información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados, no voy a dar opiniones que le tocan a la autoridad correspondiente a decir, pero al parecer no son poblanos, todo puede llevar a una definición: fue un conflicto entre bandas, de personas que llegaron a Atlixco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas", expuso el mandatario estatal.

El gobernador informó que pasó el reporte del crimen a la mesa de seguridad, y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enviará elementos para colaborar en la investigación.

Barbosa advirtió que su gobierno dará una "respuesta fuerte" ante lo ocurrido, y previó que este 2022 "va a tener complicaciones muy importantes en materia de seguridad y la lucha entre grupos delincuenciales va a ser característica".

"Nos preocupa, pero no nos vamos a dejar rebasar. Estamos sólidos y con convicciones muy bien definidas sobre el papel que debe de jugar la autoridad en estos hechos", aseveró.

El asesinato de nueve personas en Atlixco no es el único multi homicidio que se ha registrado en el estado de Puebla recientemente, pues hace apenas unos días fueron asesinadas cinco personas en Ciudad Serdán.

El hecho tuvo lugar durante la madrugada del pasado 3 de marzo, cuando un comando armado ejecutó a cuatro hombres y una mujer en la junta auxiliar La Gloria, perteneciente a Ciudad Serdán.

El gobernador de Puebla también atribuyó este hecho a disputas del crimen organizado. "Sabemos quiénes son y a qué se dedican los ejecutados, y ya hay noticias de quiénes fueron, es un pleito entre bandas regionales", dijo.

