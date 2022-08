Matan a ex Edil panista en Veracruz

Veracruz .-José Allan Libreros Alba, ex Alcalde panista de Rafael Lucio, fue asesinado anoche en ese municipio perteneciente a la zona metropolitana de Xalapa, capital de Veracruz.



Según reportes policiacos, quien fuera Edil entre 2018 y 2021 fue emboscado mientras se dirigía a su domicilio, ubicado en Calle del Desierto, en la zona centro de la cabecera municipal.



Hombres armados alcanzaron al vehículo rojo en el que viajaba Libreros Alba y le dispararon.

Tras el ataque, el auto quedó varado a la orilla de la carretera.



Familiares y conocidos se apresuraron a trasladar con sus propios medios al ex Edil, quien aún presentaba signos vitales.



No obstante, en el trayecto al Centro de Alta Especialidad (CAE) Rafael Lucio, ubicado en Xalapa, a 14 kilómetros de donde se cometió el crimen, Libreros Alba murió.



Tras ser revisado, se informó que ex Alcalde habría recibido al menos cinco disparos, los cuales comprometieron órganos vitales.

En la zona, boscosa y rural, se desplegó un operativo sin que hasta el momento se tenga información sobre los atacantes.