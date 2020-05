Matan a hombre en la cochera de su casa en la 10 de Mayo, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un hombre fue aseinado, la calma en la capital sinaloense se vio interrumpida en plena madrugada tras el sonar de armas de fuego en la colonia 10 de Mayo.

Omar Antonio N., de 39 años de edad, fue privado de la vida cuando presuntamente estaba conviviendo en un domicilio de la calle Azucena.

Se dio a conocer que otra persona logró sobrevivir al ataque.

Los hechos durante el asesinato

Poco antes de que el reloj marcara las 04:00 horas, vecinos del sector antes mencionado dormían cuando de repente las detonaciones hicieron eco en cada rincón y el olor a pólvora se esparció por los aires.

Una familia desconsolada lamentaba que, en el patio exterior, un ser querido luchaba contra su vida.

Se trataba de Omar Antonio N., quien tenía heridas de bala en su cuerpo y ya se había desvanecido.

No duraron en ningún momento. Lo subieron en un automóvil Nissan Sentra color azul para trasladarlo a Cruz Roja, pero al llegar a la base de Ciudades Hermanas, la cual presuntamente no estaba en operaciones, el joven ya no presentaba sus signos vitales.

Policías municipales que atendieron el llamado solicitaron la pronta intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que de tal manera iniciaran con las diligencias de ley.

Entre la información que se dio a conocer, se establece que Omar se encontraba junto con otra persona conviviendo en la cochera su casa, a un costado de una iglesia, y se presume que de pronto llegó una tercera persona a efectuarle disparos.

El responsable de lesionar al vecino de la colonia 10 de Mayo rápidamente escapó del lugar para evitar ser aprehendido.

Policías preventivos aseguraron la vivienda donde se registró la agresión. Una persona más habría resultado herida a balazos y quedó internada en un hospital privado de la ciudad.

La autoridad no estableció qué parentesco tenía con la persona finada.

Trámites y protocolos por el asesinato

Las investigaciones corrieron a cargo de la Unidad de Homicidios Dolosos de la propia Fiscalía.

Asimismo, peritos criminalistas acudieron tanto a la vivienda como también al punto donde quedó el cadáver.

Los protocolos de ley se llevaron a cabo por más de una hora, donde los forenses tuvieron que recolectar todas las evidencias posibles para poder ayudar a que se resuelva este nuevo asesinato.

Luego de analizar las condiciones en las que quedó el cuerpo, dieron finalizados los trabajos de campo.

El cuerpo de Omar fue subido a un vehículo oficial de la Dirección General de Servicios Periciales rumbo al anfiteatro, lugar donde se le practicaría la autopsia de ley.

