Matan a madre y le roban a su bebé para simular embarazo en Nogales, Sonora

Sonora.- Iris Jazmín "N" y su prima Vanesa Lizbeth "N", detenidas ayer en Sonora por el asesinato de Adriana y el secuestro de su hija, Allison Guadalupe, planearon robar a una recién detenida para simular un embarazo, el parto y así retener a la pareja sentimental de Iris, afirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).



En conferencia, la Fiscal General Claudia Indira Contreras Córdova aseguró que ambas mujeres, originarias del Municipio de Agua Prieta, vieron la oportunidad perfecta de ejecutar su plan al detectar en un centro comercial de Nogales a Adriana, con su hija de 44 días de nacida.



"De las primeras entrevistas se desprende que Iris Jazmín pretendió tener acceso a una bebé para justificar en la realidad un embarazo ficticio, con el fin de retener a su pareja sentimental. Para ello realizó una planeación que incluye la búsqueda de posibles víctimas", narró Contreras Córdova.

"De esta forma es que, acompañada de su prima Vanesa, Iris Jazmín llega a Nogales y encuentran en Adriana y la pequeña Allison, de 44 días de nacida, la oportunidad de lograr su propósito, con los resultados que todos conocemos".



Además de estas dos, Maribel "N", de 52 años y madre de Iris Jazmín, quien es señalada como autora intelectual y material de los delitos, también fue detenida al ser encontrada en el mismo domicilio en donde se realizó el operativo ministerial.



Desde el pasado sábado, se narró oficialmente que las detenidas interceptaron a la madre y abuela de la niña Allison en un centro comercial, crearon confianza con ellas y las trasladaron a su casa, donde les ofrecieron comida, la cual fue alterada con drogas.



Este domingo, se precisó que la comida contenía Benzodiazepina, Alprasolan y Diazepan, que son medicamentos bio relajantes, sedantes, ansiolíticos y amnésicos.



Después de drogar a las dos mujeres, las detenidas asfixiaron a Adriana y dejaron inconsciente a la abuela de la niña, quien este domingo agradeció en un video el rescate de Allison.

"Muchas gracias les doy a todos por la ayuda que nos han dado, participación de todos, gracias a Dios está de vuelta la niña, lamentablemente a mi hija ya no la podemos revivir, pero doy gracias por todo el apoyo que me dieron", expresó.



Se prevé que mañana se realice la audiencia inicial contra Iris Jazmín y Vanesa Lizbeth por los delitos de privación ilegal de la libertad, feminicidio, tentativa de feminicidio y robo agravado, y en el caso de Maribel "N", todavía no se define los delitos a imputarle.