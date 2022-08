"Mataron a mi hija y después la ahorcaron", padre de Abigail, joven muerta en cárcel de Oaxaca

Oaxaca.- El padre de la joven Abigail Hay quien fue localizada sin vida al interior de la cárcel municipal de Salinas Cruz, Oaxaca el pasado viernes puso en duda la versión de las autoridades, pues señala que su hija fue asesinada por los policías y luego la ahorcaron para hacerle creer que ella fue quien se quitó la vida.

José Luis Hay, padre de la menor mencionó que anterior se lo dijeron con la intención de deslindarse de la culpabilidad y relacionar el deceso a la pareja de su hija, ya que momentos antes de la detención Abigail y su pareja sostenían una discusión en la vía pública.

"Solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta. A mí me hicieron creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí", escribió el hombre en redes sociales de acuerdo con El Universal.

José Luis, continuó que no fue hasta que reaccionó sobre lo que ocurría que entendió que lo que buscan las autoridades es deslindarse.

"Reaccioné me di cuenta que me mintieron, quieren hacerme que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron", finalizó.

Aunque las investigaciones en torno al caso siguen en proceso, notas periodísticas recuerdan que los hechos ocurrieron el pasado 19 de agosto cuando la joven fue detenida por supuestamente agredir a una persona en la vía pública quien era supuestamente su pareja.

Las versiones de las autoridades señalan que la joven de aproximadamente 30 años se quitó la vida ahorcándose sin que nadie se diera cuenta, pues fue hasta que percataron de lo ocurrido que llamaron a los servicios de emergencia quienes ya no pudieron hacer nada pues ya no contaba con signos vitales.