Mazatlán: CNDH atiende a familiares de personas desaparecidas

Mazatlán.- El personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa Especial de Personas Desaparecidas, se dieron cita en un edifico de la calle Vicente Guerrero de la colonia Centro para atender el llamado de aquellas personas que cuentan con familiares desaparecidos.

Personal de el Sistema dé Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF) perteneciente a la CNDH atendían a cada una de las personas que con sus carpetas en mano llevaban la foto, la huella dactilar del desaparecido y diversos documentos con la finalidad de expresarles la competencia de este organismo protector de los derechos humanos, las actividades y el registro de los casos de desaparición en el SINPEF.

La reunión

Miriam Báez líder de el colectivo “Una Luz de Esperanza”, mencionó que esta primera reunión, el personal de la CNDH y de SINPEF, se unieron a su lucha y realizaron nuevos formatos para tener una lista de todas la personas desaparecidas y las respectivas denuncias ante el Ministerio Público, así mismo mencionó que se reunieron familiares de toda la zona sur de Sinaloa, quienes uno por uno fueron atendidos los funcionarios.

“Solamente, se cambió el formato, nos tomaron la declaración, nos pidieron los avances que tenia la Vicefiscalía respecto a nuestros casos y se comprometieron a ser ellos quienes metan presión a los organismos autónomos para que agilicen el resultado de las carpetas de investigación, pues hay personas que tienen desparecidos a sus familiares desde hacer mas de siete años y las investigaciones no han avanzado nada, entonces la función de SINPEF será esa, la de estar encima de los agentes investigadores para que den solución a los casos”, mencionó.

Raúl Briones/EL DEBATE

Ninguna de las personas comisionadas a la captura de datos quiso rendir declaración pues comentaron que no estaban autorizadas para dar estadísticas ni información.

El activista

La esposa de Víctor Manuel Millan Toscano, activista desparecido el pasado 7 de noviembre del 2019, aun no tienen respuesta alguna de la investigación realizada por el personal de la fiscalía, pues en diferentes ocasiones que ha ido al inmueble la carpeta sigue con los mismos datos desde su desaparición.

“No tenemos respuesta de nada, le hemos dejado muchas pistas para dar con los responsables de su desaparición y no hacen nada, no digo que aun este vivo, pues me han llegado múltiples amenazas y llamadas para decirme que deje de buscarlos porque nunca lo voy a encontrar, la verdad solo quiero darle cristiana sepultura, tanto la empresa donde trabajaba como los peritos saben que paso y ninguno dice nada”, expresó.

El pescador

La hermana de Jaime Roberto Cristerna Jauregui, hombre de oficio pescador fue privado de la libertad el pasado 16 de noviembre del 2019 en la plazuela ubicada en la colonia Benito Juárez.

"No hemos sabido nada de avances, me salen con la cuestión de que no hay suficiente personal en la fiscalía para atender todos los casos, pero eso no me interesa a mi que no haya personal lo que quiero es saber donde esta mi hermano, es frustrante tanta negligencia de las autoridades, ahora veremos con el SINPEF si realmente darán prisa a los casos, quiero solución nada más, somos mas de 60 familiares los que estamos arriba con la esperanza de alguna futura respuesta”, mencionó.

El tatuador

Miguel Ángel González Izabal, joven de oficio tatuador desaparecido el pasado 3 de diciembre aun no se conoce nada de su avance en la carpeta de investigación esto dado a conocer por la hermana de el desaparecido.

“La verdad yo no creo que siga vivo, hay muchas personas que tienen a sus familiares cinco o seis años desaparecidos y aun creen que los encontraran con vida, yo desde que no vi respuesta de la autoridad me uní al grupo de las rastreadoras para encontrar a mi hermano con mis propias manos, la autoridad no ayuda en nada, miles de carpetas detenidas, entonces que investigan, estos de la CNDH comentaron que se iban a estar detrás de los investigadores de los casos y espero que pronto haya una solución, pues lo que uno quiere es paz y tranquilidad y conocer donde poder llorarle”, manifestó.