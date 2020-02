Mazatlán: Han querido robar su negocio 4 veces y la Policía no hace nada

Mazatlán.- José Ramírez, vecino de el fraccionamiento Los Ángeles, pide un apoyo a las autoridades para más vigilancia en su domicilio ya que es la cuarta ocasión que amantes de lo ajeno intentan robar en su negocio de refacciones y ventas de baterías para vehículos, esto en la calle Río Piaxtla del asentamiento antes mencionado.

El temor

El afectado comentó que esta es la cuarta vez que han intentado entrar a su domicilio, pero en esta ocasión ya contaba con alarma y cámaras de videovigilancia de circuito cerrado, lo que evito que lo robara.

“Me levante en cuando escuche la alarma y al salir miré como unos hombres se iban, y luego encontré una casa de cables que utilizo para mi trabajo y además un palo largo como de dos metros y un gancho con el que sacaban las cosas y además una pistola que la verla me asuste pero después mire que era de juguete” expresó.

José dijo haber llamado a las autoridades pero que estas llegaron dos horas después de lo ocurrido y solo le dijeron que pusiera una denuncia para tener ubicados a los ladrones.

“No nomas a mí me han querido asaltar si no otros negocios y la autoridad no hace nada, esto es mas que nada para que los demás locatarios tengan cuidado y también coloquen alarmas, pues la mía me ha funcionado bien desde que las instale” informó José Ramírez.

Por ultimo el ciudadano mencionó que se siente inseguro, pues de algún momento a otro teme que estos maleantes no se esperen a que este cerrado y lo agredan a el o a alguien de su familia.

“Ya que en un a ocasión yo estaba solo y un hombre con un arma de verdad, me apunto y se llevó una batería para carro esto quiere decir que en cualquier momento volverá a pasar y no hay nadie quien nos defienda”, finalizó.