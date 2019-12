Mazatlán: Revelan detalles sobre niños rescatados en camioneta con pintas

Mazatlán.- Roberto Rodríguez Lizarraga, presidente del Sistema Dif de Mazatlán, habló sobre los avances de el rescate de siete menores, el pasado miércoles, por la tarde en las inmediaciones de las instalaciones de Seguridad Pública.

La noticia corrió como pólvora por redes sociales cuando los menores que viajaban en una vagoneta amarilla, que querían ser rescatados, y fueron las autoridades competentes quienes se encargaron de el aseguramiento de los menores y la detención de los cuatro adultos que los transportaban.

El refugio

“Nosotros como Dif es nuestra prioridad la atención al menor en caso de omisión de cuidado, es protegerlo, formarlo y nutrirlo, por lo que cuando por redes sociales se corrió el rumor de que estos menores pedían ayuda rápidamente, nos dimos a la tarea de hablar con los adultos responsables y brindarles el apoyo, pero al pedirles la documentación de los mismos, ninguno las traía por lo que sospechó de las personas y fueron llevadas a Barandilla, mientras que los menores a nuestro refugio”, dijo el presidente del Dif.

El funcionario explicó que los menores tienen la edad de entre 2 y 13 años y cada uno presentaba síntomas de desnutrición, falta de higiene ya que todos traían piojos, así mismo informó que el más grande el de 13 años tiene un comportamiento evasivo, sistemático y muy agresivo, pues en una ocasión intento golpear a una de las encargadas de trabajo social.

Especial

“Esto es preocupante, y mucho, ya que la conducta agresiva puede derivar de muchos factores principalmente el maltrato físico, pero no podemos dar por hecho que fueron maltratados pues ninguno de ellos aun adquiere la confianza para hablar de lo ocurrido, tal vez sea miedo o alguna otra emoción que no los deja liberarse”, manifestó Roberto Rodríguez.

Sin cargos, salen libres

Rodríguez anexo que las cuatro personas arrestadas ya fueron liberadas al igual que el vehículo en el que viajaban, pues no se les pudo hacer ningún cargo por secuestro ya que son los padres de los menores y solo pasaron las 36 horas legales.

“Cuando realizamos las investigaciones y nos contactamos con más familiares de los menores la abuela de la niña de dos años nos rogó para que no le entregáramos la niña a su madre, ya que esta sufría de problemas mentales, así mismo tres de los siete menores, son hermanos y su madre se encuentra en Baja California, y ella prestó a sus hijos a su padre con la finalidad de ir a pasear pero este ya no los regresó, con los otros tres menores hay un problema mucho mas grave, pues el papá de ellos sufre de inmadurez para hacerse cargo de ellos, y la madre se encuentra recluida, por lo que se tendrá que buscar con quien entregarlos, con alguien que se comprometa a cuidarlos, por lo pronto los tendremos bajo resguardo a todos mientras esta situación se resuelve, he de aclarar que la abuela de la menor de dos años y la madre de los otros tres están haciendo todo lo posible por juntar los papeles demostrar que son capaces de cuidarlos para que les sean entregados”, dijo Roberto Lizarraga.

Por ultimo el funcionario comentó que se seguirá trabajando con los menores, para poder crear un vinculo con ellos y ver que es lo que realmente han sufrido una vez que estos puedan y se sientan confiados a declarar.