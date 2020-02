Mazatlán: Supuesto ataque de abejas en El Faro alerta a autoridades

Mazatlán.- Un supuesto ataque de abejas movilizó a los cuerpos de emergencia del puerto, esto en el Faro Mazatlán, aproximadamente a las 10:00 horas.

El reporte

El reporte a Central de Comunicaciones informó que arriba de El Faro un enjambre de abejas había picado turistas y locales y se encontraban mal de salud.

Ante este reporte personal de Cruz Roja, Bomberos Voluntario de Mazatlán y Cruz Roja se desplazaron hasta el lugar de los hechos para atender la emergencia.

Al arribo de los socorristas estos procedieron a subir el la montaña para atender a los supuestos lesionados.

Al llegar hasta la cima de lo que es la piedra, estos se percataron de que no había ninguna persona lesionada, ni mucho menos ataques por abejas, por lo que estos descendieron para retirarse del lugar.

Solo personal de Protección Civil fue quien se quedó en el lugar para realizar un recorrido a más profundidad por todo El Faro y así descartar la presencia de estos insectos.

Las recomendaciones

“Hay unas abejas volando por la zona probablemente solo estén de paso, alguien se ha de ver asustado y genero todo ese pánico, la única recomendación que se les puede dar es que no las molesten, ya que estas no atacan si no se sienten amenazadas, hay que estar seguro de lo que esta pasando, pasar la información correcta para no tener que armar un caos como el que pasó, donde se le pidió apoyo a varias corporaciones de emergencia donde afortunadamente no hubo heridos, pero el traslado fue innecesario”, menciono Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil.

Después del recorrido los socorristas de la UPC, se retiraron del la zona no sin antes emitir unas recomendaciones a los vigilantes de la forma rocosa, donde se les solicitó que dieran indicaciones de que había abejas volando por la zona pero que no corrían ningún riesgo si no las molestaban.