Mazatlán no es una ciudad segura para el turista, los secuestran y se los llevan

Mazatlán, Sinaloa.- Familiares de tres personas del sexo masculino que fueron privados de su libertad mientras se encontraban de vacaciones en el puerto de Mazatlán, se manifestaron a las afueras de diversos medios de comunicación en protesta por la falta de interés y de información por parte de las autoridades encargadas sobre dichos temas de seguridad y de investigación.

Karen “N”, esposa de uno de los hombres privados de su libertad el pasado día sábado 16 de abril cuando se encontraban ya descansando en un departamento que habían rentado en el Fraccionamiento Sábalo Country para pasar los días de asueto de dicho período vacacional y donde se encontraban aproximadamente 21 personas entre niños, jóvenes y adultos quienes sufrieron las amenazas y agresiones por parte de supuestamente un grupo armado de aproximadamente unos 15 hombres armados quienes irrumpieron en la tranquilidad de la madrugada.

“Las autoridades no nos han dicho nada, no hemos tenido respuesta de las autoridades, lo único que nos dijeron que algo debieron de haber hecho para que se los llevarán, eso no es respuesta, eso no es respuesta para nosotros, porque ellos eran turistas, ellos no hicieron absolutamente nada, nosotros venimos a vacacionar a su puerto”, comentó la esposa de quien se encuentra por el momento privado de su libertad.

Así mismo comentó que un fin de semana entró un grupo de personas armadas al departamento que habían arrendado en el Fraccionamiento Sábalo Country, quienes les robaron tres camionetas, un racer, celulares, dinero y hasta ropa que tenían entre sus pertenencias, que eso no es justo porque no les deben nada a nadie, que los encañonaron con armas cortas y que se las pusieron en sus cabezas para que les entregaran las llaves de las unidades.

De igual manera comenta que esposaron a las tres personas al azar que no iban por absolutamente nadie que sólo escogieron a ellos, que son solamente turistas que vinieron a vacacionar en Mazatlán y pasarla en familia, ya que también se encontraban mujeres embarazadas.

Son un grupo de alrededor de 20 personas que realizaron el viaje desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León para exigir a la autoridades que se esclarezca la situación en torno al caso, que se les dé información acerca de los avances de las investigaciones.

Posteriormente en el Monumento a la Familia y ante decenas de turistas que visitan el puerto de Mazatlán con lonas y cartulinas se manifestaron en el lugar y lanzaban gritos pidiendo a los presentes que no visitarán Mazatlán, ya que era una ciudad insegura para visitar ya que secuestraban y levantaban a personas que acudían de vacaciones al puerto, ahí repartieron hojas con las imágenes de los tres hombres privados de su libertad.

Son ya 35 días desde el día que se llevaron a los tres hombres y no se sabe nada de ellos, manifestaron.

Finalmente comentaron que acudirían de igual manera a las instalaciones de la Agencia Especializada en Delitos contra el turista, sobre la Avenida Playa Gaviotas y que acudirían a la ciudad de Culiacán a buscar reunirse con el Gobernador, Rubén Rocha Moya y que harían el esfuerzo de viajar a la Ciudad de México para tratar de tener un acercamiento con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.