Mazatlán no está que ardiendo, está tranquilo: SSPyTM

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Álfaro Gaxiola, comentó durante la mañana del lunes que el puerto está tranquilo, a pesar de los últimos hechos violentos ocurridos la semana pasada en la colonia Leopoldo Sánchez Célis, donde en un enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados en la calle Veracruz fallecieron calcinados en el interior de un vehículo cuatro personas.

“Después de los hechos ocurridos no hay necesidad de pedir refuerzos, ya que Mazatlán no está ardiendo como dicen, Mazatlán está tranquilo, nosotros seguimos patrullando, seguimos reforzando el área, no es necesario pedir refuerzos de otras corporaciones”, comentó Álfaro Gaxiola.

Sobre la presencia de aproximadamente unos 30 elementos y la movilización de aproximadamente ocho patrullas y dos elementos motociclistas para la detención de una persona por la Avenida Revolución entre las colonias Adolfo López Mateos, se informó que se está acudiendo a los reportes y que se tiene que ir y que no se puede acudir sólo es por eso que van varios elementos al apoyo.

“Estamos acudiendo a los reportes, no podemos ir sólos, se tienen que ir varias unidades las del área para ver, tenemos que resguardando, tenemos que reforzarnos, tenemos que acudir para ver que todo este bien pero los reportes han sido falsos”, dio a conocer el titular de la seguridad en el puerto.

Con respecto de vecinos que se han estado organizando en varias colonias de la ciudad en cómites ciudadanos en varias zonas de la ciudad, debido a la falta de vigilancia por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y el incrementó de robos tanto a transeúntes y en domicilios, Álfaro Gaxiola se refirió a que no se han tenido reportes de dichos hechos a pesar de los testimonios de los habitantes de las zonas afectadas por estos hechos.

“Hasta ahorita no tenemos nosotros reporte, si salen reporte estamos acudiendo, hemos detenido personas, hasta ahorita no han salido reportes ni en comercios ni en casa habitación y los que han salido los hemos detenido, durante este fin de semana amanecimos con cero reportes”, mencionó el secretario de Seguridad Pública.

Así mismo cuestionado sobre si se ha incrementado la vigilancia en la colonia Sánchez Célis, Juan Ramón Álfaro Gaxiola, secretario de Seguridad Pública se refirió a que es como cualquier colonia de Mazatlán y que se tiene que vigilar como cualquier colonia de la ciudad y zona rural.

De la misma manera acerca del número de elementos activos con los que cuenta actualmente la Secretaría de Seguridad Pública y si hay algún déficit de personal, Álfaro Gaxiola comentó que actualmente cuentan con los suficientes y que próximamente alrededor de 102 cadetes serán dados de alta en las filas de dicha corporación.