Mazatlán y Ahome, entre los municipios de México con más fosas clandestinas y más cuerpos recuperados

Mazatlán, Sinaloa.- En el poco honroso “top ten” de los municipios de México con los más altos números de fosas clandestinas y de cuerpos recuperados, están Mazatlán y Ahome, en el estado de Sinaloa.

Esto puede verse en el documento Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, Reporte Semestral del 1 de enero al 30 junio de 2021, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob.

En dicho estudio, puede verse que, entre los “municipios con mayor número de fosas clandestinas”, Ahome está en sexto lugar, con 63 fosas en el mencionado periodo de tiempo, y Mazatlán está en séptimo lugar, con 48 fosas.

En cuanto al rubro de “municipios con mayor número de cuerpos recuperados”, Mazatlán está en quinto lugar con 101 cuerpos recuperados (en el ya mencionado periodo), y Ahome está en sexto lugar, con 100 cuerpos recuperados.

Los líderes en los dos apartados mencionados son, respectivamente, Tecomán, Colima, con 117 fosas clandestinas, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 277 cuerpos recuperados.

“Durante el primer semestre de 2021, se registró una tendencia a la baja en el hallazgo de fosas clandestinas respecto al mismo periodo con los años anteriores: 408 en 2019; 297 en 2020 y 174 en 2021, así como en los cuerpos recuperados (en) 2020 fueron 461, en 2019, 607 y en 2021 (fueron) 393. Las jornadas de búsqueda por partede la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda) incrementaron en este periodo”, se destaca en el mencionado estudio.

En el apartado de “Entidades con mayor número de reportes de Personas Desaparecidas y No Localizadas”, el estado de Sinaloa está en noveno lugar, con mil 141 personas desaparecidas y no localizadas en el mencionado periodo. Jalisco es el líder indiscutible, como 3 mil 948 personas desaparecidas y no localizadas.

En el apartado de Acciones de Búsqueda en Campo, de la Comisión Nacional de Búsqueda, en cuanto a estados, Sinaloa está en cuarto lugar, con 156 jornadas de búsqueda, en el periodo del 8 de febrero de 2019, al 30 de junio de 2021. Guerrero es el primer lugar (281 jornadas).

En cuanto a municipios con mayor número de jornadas de búsqueda en campo, del 8 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2021, sólo hay uno de Sinaloa presente: Mazatlán, segundo lugar, con 60 jornadas; sólo lo supera Iguala de la Independencia, Guerrero, con 90 jornadas.

En el rubro de Subsidio Federal para Acciones de Búsqueda 2019-2021, a Sinaloa en el año 2019 le ministraron 11 millones de pesos, en 2020 le asignaron 14.4 millones de pesos, y en 2021 le ministraron 12 millones de pesos.