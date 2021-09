"Me estoy volviendo loca sin saber de mi hijo", madre de joven desaparecido en Sonora

Sonora.- El pasado 15 de septiembre de presente año desapareció un joven de 18 años de edad en la comunidad de Ímuris, Sonora, se trata de Cristian Eduardo Mada Gómez.

La desaparición del joven la dio a conocer su propia madre de nombre Fanny en su cuenta de Facebook, la mujer desesperada por hallar a su hijo escribió lo siguiente en la red social junto a fotos de él.

"Quiero suplicarles que me ayuden a encontrarlo si alguien lo ha visto o sabe de él díganle que estoy desesperada que me estoy volviendo loca sin saber de él. Se llama Cristian Eduardo Mada Gómez, tiene 18 años . El último día que lo vimos fue el miércoles 15 de septiembre en la tarde . Ayúdenme con sus oraciones y compartiendo la publicación por favor. 6323274903 es mi número para cualquier información".

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se unió a la búsqueda de Cristian Eduardo y publicó una ficha de extraviado en redes sociales para pedir apoyo a los usuarios a dar con el paradero del joven.

El joven salió de su casa la tarde del 15 de septiembre y ya no regresó, desde ese día su familia perdió todo contacto con él y no saben nada de su ubicación.

"Me estoy volviendo loca sin saber de mi hijo a mí no me importa quién o como, yo solo quiero saber dónde está ,si tú sabes algo te suplico que me digas por lo que yo más quiero te juro que no diré nada , tengo noches sin dormir con la incertidumbre de saber dónde está yo solo lo quiero a el. Ayúdenme por favor se los súplica una madre muerta en vida", se lee en el Facebook de la mamá de Cristian Eduardo, entre otras publicaciones de dolor y desesperación por no encontrar a su hijo.

Por el momento no se ha revelado si ya interpuso una denuncia de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Cristian Eduardo Mada Gómez.