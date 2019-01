"¡Me la mató, me mató a mi hija!", pareja termina muerta tras presunta riña

Mazatlán, Sinaloa.- Respecto al homicidio ocurrido la noche del pasado viernes en un domicilio del fraccionamiento Real del Valle, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, María del Carmen Ramírez, comentó que ellos no podían afirmar qué lo que se vivía en ese hogar fuera violencia intrafamiliar pues desconoce las causas en que se dieron los fallecimientos.

Añadió que la Vicefiscalía es la que debe encargarse de la investigación correspondiente, como todos los homicidios donde se encuentre implicada una mujer, sin catalogarlos como feminicidios.

Aseguró que Sinaloa han incrementado el índice de feminicidios por los altos registros de homicidios de mujeres, lo que, aseguró, es lamentable tanto para la institución como para la sociedad.

El domicilio donde la pareja vivía. Foto: EL DEBATE

No se bajará la guardia

Carmen Ramírez comentó que aun cuando tras el registro de cada evento como este llegue a sentir que su trabajo no ha rendido frutos y su ánimo disminuya, no se dejará vencer y continuará trabajando como hasta ahora, con pláticas sobre prevención de la violencia.

La funcionaria dijo que en Immujer no solo se enfocan en violencia familiar sino también en violencia escolar, laboral y de género. Y que no solo trabajan en este aspecto en la zona urbana, sino también en la rural.

Con esto buscan llegar a todos los niveles sociales, pues a pesar de que en las colonias populares sea donde se registre en su mayoría la violencia, aseguró que esta no está limitada a esas áreas, pues el feminicidio del pasado lunes ocurrió en una zona con un nivel socioeconómico bueno y tampoco ahí están exentos de caer en esto.

Por último, comentó que aunque no podían llegar a brindar información de cómo erradicar la violencia por medio de pláticas al área donde le fue arrebatada la vida a una mujer, pues es una zona privada, existen otras formas de conscientizar, entre ellas, volantear en cruceros o los programas de radio, además de hacer un llamado a acercarse a sus oficinas para informarles sobre los servicios que ofrecen y que las mujeres no están solas.

Antecedentes

La noche del pasado viernes, se escucharon gritos y dos disparos en un domicilio del coto 12 del fraccionamiento Real del Valle, entre las calles San Édgar y San Gabriel. Ahí fue donde un hombre y su pareja sentimental, que llevaba por nombre Ana María, fueron encontrados muertos.

Al lugar arribaron dos ambulancias, una de Bomberos Veteranos Mazatlán y una de Cruz Roja. Al ingresar los paramédicos al recinto mencionado, revisaron a las víctimas y las declararon sin vida.

Agentes arribaron al domicilio tras recibir reportes de disparos. Foto: EL DEBATE

Por este motivo, solicitaron la presencia de las autoridades policiacas. Al arribar los agentes de Seguridad Pública acordonaron el área, en espera de los peritos de Homicidios.

Los vecinos

De acuerdo con la información proporcionada por uno de los residentes del mismo coto privado donde sucedió el incidente, el viernes por la tarde, Ana y Alejandro estuvieron discutiendo.

La riña ya había parado y a las 20:00 horas se escuchó la primera detonación de arma de fuego, seguido de un grito de dolor de Alejandro y otro disparo.

“Después estaba lleno de patrullas. Vi que llegó una ambulancia y no me podía ni imaginar lo que había pasado, pero fue cuando vi a la mamá de Ana que preguntaba desesperada, ‘¡Díganme si está viva!

“Pero los policías no le daban información, hasta que uno de ellos se le acercó, y fue cuando la mujer gritó: ‘¡Ay, no! ¡Me la mató, me mató a mi hija! ¡Ay, no, Dios mío’. Yo me quedé sorprendido, jamás me imaginé eso de ellos pues siempre los vi muy amorosos y como una pareja estable. El señor era más serio, casi no hablaba, pero la muchacha sí.”

El vecino también contó que Ana ya tenía al menos dos semanas que no aparecía por el lugar y que apenas había regresado el pasado martes, pero que todo parecía normal. Otro dato que añadió fue que no eran los propietarios de la casa, la rentaban, y la noche del homicidio iba a ser desocupada.