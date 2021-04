‘Me tienen harto’: señalan a municipales de Culiacán de abusos y amenazas

Sinaloa.- El afectado dice ganarse el ‘pan de cada día’, honradamente al trabajar de payaso y recolectando fierros viejos pero dice ser víctima de golpizas, hostigamiento, y robo por parte de policías municipales.

Regala sonrisas en cruceros de Culiacán pero al acabar, su rostro denota tristeza al vivir una pesadilla. Su rostro ya despintado solo se escurren unas cuantas lagrimas al recordar el mal momento que dice pasar al ser constantemente hostigado, golpeado, asaltado y hasta amenazado de muerte por algunos agentes que patrullan la zona céntrica de Culiacan.

A raíz de que hizo publica ante Debate por una presunta agresión por policías motorizados a finales del 2020 en el primer cuadro de la ciudad, Erick Gustavo ‘N’, en varias ocasiones a sido detenido para revisión por parte de agentes policiacos donde aseguran que le roban el dinero que saca de hacer malabares en los cruceros de la ciudad.

“Anoche (lunes) trabaje en un semáforo y me quitaron mi dinero, me amenazaron que me iban a matar, pero a mí no me importa, a lo mejor es la última vez que comento esto yo en vida”, con tristeza pero a la vez con mucho coraje, expresó su sentir el ciudadano.

Asimismo comentó que desde aquella vez que se atrevió a exponerlos, lo han golpeado en otras mas ocasiones al llamarlo, ‘El balcón del EL DEBATE’.

“Me tienen harto”, afirma, "me quieren acusar de robo cuando no me agarran con evidencias”, aseguró. Recordó que el fin pasado fue aprehendido, lo encerraron en unas de la Policía Municipal en la colonia Las Quintas mismas que se localizan a un costado del Zoológico de Culiacán. Ahí aseveró que, le cubrieron el rostro, lo golpearon para después irlo a dejar en un lugar alejado.

Gustavo teme por su vida, es por eso que hace un llamado al propio Secretario de Seguridad Publica, Oscar Guinto Marmolejo y a autoridades del Ayuntamiento para poner ayudarlo a que esta situación sea controlada, ya que el solo quiere trabajar honradamente sin tener problemas con nadie.