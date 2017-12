Menor salió de su casa y no regresó; su familia la busca

Puebla.- Una menor de edad salió este viernes de su casa, ubicada en la unidad habitacional San Jorge y todavía no regresa. Ella es Jennifer, de 13 años de edad, quien es buscada desesperadamente por sus familiares.

La madre reveló al diario El Sol de Puebla que su hija salió de su casa alrededor de las 06:00 horas, cuando todos dormían. Después de percatarse de la ausencia de la joven, su madre se dio cuenta que no había ropa y se había llevado una mochila.

Además señala que la menor tiene novio, quien incluso no sabe nada de ella. Ella recordó que días antes su hija le había comentado que no quería estudiar, que quería trabajar, a lo que la madre no lo permitió.

La madre de Jennifer se encuentra sumamente preocupada por la integridad de la menor, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para que en caso de contar con información sobre su paradero, se comuniquen al celular 22 27 70 29 69.

Urgente. Stefania Sañudo, de 13 años, está desaparecida

La menor de 13 años de edad, Stefania Sañudo Guerrero, se encuentra desaparecida desde el pasado martes 26 de diciembre de este año en Mexicali, Baja California.

Sus padres se encuentran muy angustiados y temen por su seguridad, pues desde ese día no han tenido noticias sobre su paradero, es por eso que piden ayuda a los medios de comunicación y a la sociedad para poder localizarla.

Estefania es de complexión delgada, tez morena clara, cabello ondulado color castaño medio, y estatura de 1.59 metros. Sus padres refieran que usa brackets.

Quien tenga algún dato que ayude a encontrarla, puede comunicarse a los teléfonos 9044100 ext. 4029, al 911 ó al 686 303 92 19.

OTRA BÚSQUEDA: Piden ayuda para localizar a José Fernando Guerrero Martínez

Mexicali, Baja California.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a José Fernando Guerrero Martínez, de 41 años, con domicilio en la calle Atole del fraccionamiento Parajes de Puebla.

Familiares acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que la última vez que lo vieron en su domicilio fue en el mes de agosto.

La media filiación de José Fernando es: estatura 1.62 metros, complexión mediana, tez blanca, cabello negro, en el labio tiene una cicatriz. El día de su desaparición traía una camisa blanca, pantalón de mezclilla y tenis.

José Fernando Guerrero Martínez. Foto: Cortesía

Tiene los siguientes tatuajes: una rosa en el brazo izquierdo con el nombre de María, en una de sus piernas con el nombre de Juventino y en la parte alta de la espalda uno que dice Guerrero.

La Procuraduría General de Justicia del Estado, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266 así como al 911.