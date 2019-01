"Mi hija me dijo que luego volvía pero no fue así": Mamá de Gabriela

Estado de México.- Gabriela fue asesina a los 14 años, su madre guarda una foto y sus zapatos como recuerdos como el tesoro más sagrado en un altar en su humilde casa.

Gabriela decía que quería trabajar para seguir estsudiando, amaba a su familia y uno de sus sueños era viajar y conocer lugares; hoy sus padres buscan que su caso no quede impune y exigen a las autoridades dar con el responsable, de acuerdo con la información de Afondoedomex.

Su cuerpo fue localizado hace más de dos semanas en un terreno ubicado a tan solo 15 minutos de su casa en la comunidad Llano de la Y, en Otzolotepec; la familia aún desconoce las causas de su muerte, sin embargo, todo apunta que fue estrangulada.

A 17 días del homicidio, el principal sospechoso sigue libre ya que las autoridades dicen que necesitan más pruebas para girar una orden de aprehensión en su contra, un par de testigos han declarado quien fue la última persona con la que vieron a Gabriela.

Durante la tarde del sábado 12 de enero, Gabriela salió a una fiesta acompañada de un joven mayo que ella, después de pedir permiso, recuerda su madre Esther, el compromiso era que tenía que volver temprano.

La madre relata que al paso de las horas llamaron a su celular, primero escucharon mucho ruido y al cortarse la comunicación supieron que algo andaba mal, al intentar contactar nuevamente mandaba directo a buzón.

No sé qué fue lo qué pasó, ciegamente la dejé salir, me siento muy culpable, salió y ya no me la regresaron, mi hija no era de las que acostumbrara a salir pero ese día la vi muy contenta e ilusionada me dijo que luego volvía pero no fue así