"Mi hija no cayó por accidente", papá de Debanhi insiste en que fue asesinato

Nuevo León.- A casi una semana de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de la joven Debanhi Susana Escobar, su padre, Mario Escobar, insiste en que su hija no cayó por accidente al pozo de agua donde la localizaron la semana pasada.

El pasado jueves 21 de abril del año en curso, dentro de una cisterna, autoridades del estado de Nuevo León encontraron el cadáver de Debanhi, quien había desaparecido desde el sábado 9 de abril tras ir a una fiesta con sus amigas a una quinta del municipio de Escobedo.

En entrevista con INFO7, Mario Escobar dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) no le permitió estar en la zona del pozo donde la joven de 18 años fue localizada, así como tampoco le permitieron que identificara el cuerpo en un primer momento.

Leer más: Debanhi Escobar presentó golpes en frente, nariz y boca, revelan autoridades

Asimismo, relató que al arribar al Motel Nueva Castilla encontró al fiscal general del estado, Rodolfo Salinas, a quien le reclamó que, tras 4 cateos al inmueble en los cuales no habían hallado nada, le notificaran que en ese lugar había sido encontrado el cadáver de su hija.

"No me digas eso, no me salgas con eso, no juegues con nuestra inteligencia con la mía ni con la de mi esposa", refirió el hombre al titular del Ministerio Público de Nuevo León.

Por sí fuera poco, Mario Escobar contó que, tras negarle ver el cuerpo de Debanhi y decidir caminar por la carretera, al volver se dio cuenta de que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) había embalado el cadáver y se lo habían llevado sin que él pudiera verlo.

Las autoridades iban a practicar la autopsia correspondiente a la joven sin que la familia hubiera autorizado dicha acción, ya que el padre de Debanhi quería que estuviera presente una antropóloga particular cuando se hiciera el procedimiento, a la cual no le permitieron el acceso sino hasta el viernes 23 de abril.

Leer más: Encuentran celular de Debanhi bajo el agua; intentan recuperar llamadas y mensajes

Por todo ello, Mario Escobar acusó a las autoridades de la entidad federativa de llevar el caso de su hija con mucha negligencia y con hermetismo, sin saber el motivo de ello, por lo que puso en duda si se "esconda" algo detrás de todo ello.