"Mi jefa me está esperando, ya no vuelvo a robar se los juro". Linchan a presunto ladrón en Oaxaca

Oaxaca.- Un video está circulando a través de WhatsApp, en el se muestra como al parecer empleados del mercado de la Central de Abasto de Oaxaca linchan a un presunto ladrón. Todo indica que el hombre fue sorprendido robando por los locatarios, quienes cansados de los robos hicieron justicia por su propia mano y golpearon al presunto ladron.

En el video se puede escuchar los gritos del hombre diciendo. Noooo, no señor, ya no vuelvo a robar, se lo juro, mi jefa me está esperando, a lo que responde otro de los hombres que lo tiene sujetado, así hablan todos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Junto con el video se muestra una fotografía donde se ve al presunto ladrón que está colgado. Son tres hombres los que están golpeando al presunto ladrón, quien pide a gritos que lo suelten ya que jamás volverá a robar.

Al parecer los hechos sucedieron la mañana de este sábado. Hasta el momento las autoridades de Oaxaca no han informado sobre el hecho, ni se sabe sobre la salud actual del presunto ladrón.