“Mi papá fue asesinado”: Hijo revela detalles de la autopsia argentino Daniel Cipolat, enterrado en una casa de Cancún

Cancún, Quintana Roo.- A pesar de que el primer médico afirmó en el certificado de defunción otra causa de muerte, la necropsia de Ley reveló que Daniel Cipolat de 60 años, un conferencista argentino hallado muerto en una casa en Cancún, Quintana Roo, fue asesinado por un golpe en la cabeza.

Fue Nicolás Cipolat de 33 años, el hijo del ahora fallecido, quien informó el resultado final de la necropsia asegurando que "no murió ni de covid ni de un infarto" sino que fue asesinado "la necropsia arrojó que tuvo golpes múltiples por el cuerpo, pero fue uno en la cabeza el que lo terminó matando".

En el vídeo donde informó los resultados, aseguró que la sospechosa principal del delito es Linda Uribe Esquive, la secretaria del hombre argentino asesinado y que aun se encuentra prófuga.

Leer más: Encuentran a un hombre muerto en la colonia Texas de Los Mochis

Jesús Othon Baca Cacho, el abogado de la familia ya realizó la denuncia por homicidio calificado en contra de la secretaria, informó Nicolás Cipolat, y dijo que el principal cómplice “es el médico que hizo el primer certificado falso, diciendo que murió de cualquier otra cosa y a mi papá lo asesinaron", el cual fue identificado como Francisco Mendiola Franco, ex director del Ministerio de Salud de Quintana Roo.

¿Cómo sucedió el delito?

Era procedente de Argentina y llevaba una década viviendo en México se dedicaba a dar conferencias de asuntos cósmicos y se conocía como "Dandelion", tenía más de 70 mil seguidores en Facebook y 20 mil en Instagram, por lo que a través de sus redes sociales donde informó que se había contagiado de Covid-19.

“Esta vez me tocó a mí. Salí positivo de Covid variante Delta. ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación" escribió, sin embargo pareció extraño a sus familiares ya que no había comunicado nada sobre el tema a su familia, lo cual su ex esposa calificó como “raro” en una entrevista a Clarín.

Karina, su ex, aseguró que le parecía extraño que hubiera ignorado a sus hijos Gonzalo de 21 años y Agustín de 25 años, “no había una relación fluida, de todos los días, pero para las cosas importantes siempre se contactaban".

Fue el 3 de septiembre cuando el cumpleaños de Karina llegó, fue cuando le pareció extraño no recibir una felicitación de Daniel, ya que siempre lo hacía y fue entonces cuando comenzó a preocuparse.

Trataron de rastrear su celular, sin embargo fue hasta que encontraron el contacto de su asistente cuando tuvieron razón del conferencista argentino, quien les informó que había muerto.

"Le escribí yo, me presenté, le dije quién era y me dio la impresión de que no tenía la menor idea de que Daniel tenía una ex esposa e hijos. Me contó que era su pareja hacía cinco años, que había muerto por las secuelas del Covid y que no iba a realizar ninguna ceremonia ni velatorio. Todo era extrañísimo, si Daniel hubiera estado en pareja lo habría dicho al menos a sus hijos" expresó.

Karina y sus hijos, se contactaron con Nicolás Cipolat, el primer hijo del fallecido, quien después de contactarse con la secretaria, fue a encontrarse con ella en Cancún.

Leer más: Raúl Caro salió de su casa en Ahome y ya no regresó, piden ayuda para localizarlo

"Fuimos hasta su casa donde vivía y allí me confesó que enterró a mi papá, desnudo, en el jardín de un terreno que él estaba construyendo. Ella me dijo que lo hizo por expreso pedido de mi padre... Cuando le pedí su teléfono celular y sus pertenencias, no me quiso dar nada".

A pesar de los intentos de la mujer acusada por evitar que el hijo mayor del fallecido realizara una denuncia, Nicolás se dirigió a la Fiscalía para acusarla de lo sucedido.