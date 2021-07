Michoacán: CJNG y Cárteles Unidos desatan violencia en Buenavista, Tepalcatepec y Uruapan

Morelia, Michoacán.- Una noche y mañana violenta ha vivido la región de Tierra Caliente de Michoacán al registrarse balaceras, presumiblemente con muertos, y nuevos bloqueos carreteros, en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec y Uruapan.

"Compañeros, ya realmente no sé qué hacer, les comento mi situación actual, básicamente por si pasa algo. Estoy en mi plaza Buenavista Tomatlán, estamos atrapadas dos pasantes, nutrición y yo, cerraron todas las comunicaciones al pueblo, no hay entradas ni salidas, todo está rodeado, las balaceras y granadazos no terminan, ahora son 26 horas de enfrentamiento continuo"

Este es parte de un mensaje de ayuda que la noche de este lunes emitió una pasante de medicina quien está realizando su servicio social en Buenavista y dijo temer por su integridad y por su vida.

"Me comentan que nos van a quitar la señal del teléfono y la luz… Están pasando casa por casa... estoy sola en el departamento que rento, tengo miedo de que cuando vengan aquí tiren la puerta o algo y me vean sola y me hagan algo"

Añadió la joven mujer, quien se ha mantenido en el anonimato.

Así amanecieron este martes 13 de julio del 2021 los techos de algunas viviendas de Buenavista, Michoacán, tras los enfrentamientos armados registrados en contra del CJNG..

Mediante denuncias ciudadanas que esta mañana han llegado a DEBATE fueron proporcionadas dos fotografías en las que se aprecian al menos dos personas muertas en calles de Buenavista, un domicilio de dos plantas con múltiples impactos de arma de fuego, así como camionetas con gente armada en calles de la comunidad.

Extraoficialmente se ha dicho que desde el domingo los comunitarios y civiles armados buscan rescatar a Ángel Gutiérrez Aguilar, "El Kiro", líder fundador de los comunitarios y su familia, presuntamente privados de la libertad por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A las 5:30 horas de hoy la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán también recibió otro reporte de balaceras en las colonias Centro y Los Olivos del municipio de Tepalcatepec.

"Se recibe reporte en el cual informan detonaciones de arma de fuego en el poblado. No proporcionan más datos. Se pasa reporte a corporación e indica que al momento se empiezan a escuchar las detonaciones. Se da alerta a corporaciones", cita el parte policiaco que la SSP de Michoacán compartió con DEBATE.

CJNG intenta entrar a Tepalcatepec

Medios locales han señalado que grupos autodefensas han hecho frente al CJNG, grupo armado que hasta las 9:25 horas de este martes siguen intentando ingresar a la localidad a punta de bala. Otros reportes hechos en redes sociales aluden que la defensiva está a cargo de gatilleros de los Cárteles Unidos, desconociéndose hasta el momento el saldo de la refriega.

"Señor presidente @lopezobrador_ , así suenan los "abrazos" en Tepalcatepec, Michoacán. Cuando guste lo esperemos con los "brazos" abiertos, será bien recibido"

Posteó un usuario de Twitter haciendo alusión al mensaje que recientemente emitió Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que dijo que el Ejército Mexicano no combatiría la violencia en Michoacán con armas. Por el contrario, invitó a la población y a los criminales a no tener rencor y a dar "abrazos y no balazos".

En redes sociales, automovilistas han reportado que desde anoche también habrían iniciado los bloqueos carreteros en la carretera Morelia-Pátzcuaro y estos se habrían extendido hasta la mañana de hoy en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, dentro del municipio de Uruapan.

Narcobloqueos en carretera Morelia-Pátzcuaro, en Michoacán

Con al menos dos tráileres, camionetas y vehículos compactos permanecen esta mañana los cierres carreteros a la altura del kilómetro 109, en el tramo que va de Uruapan a Nueva Italia.

"Tome precauciones ya empezaron los bloqueos por parte de célula de cartel "Pueblos Unidos" y sus halcones en autopista Morelia - Lázaro Cárdenas"

Es la advertencia que ha sido lanzada en redes sociales.

Bloqueos carreteros registrados la mañana de este marts en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas. Foto: Vecinos Vigilantes de Uruapan

Estos enfrentamientos armados se propagan en diversos municipios de Tierra Caliente luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el Gobierno Federal anunciaran una serie de operativos en el municipio de Aguililla, el cual llevaba todo el 2021 apoderado por miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación.