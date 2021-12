Miguel Ángel Félix Gallardo tendrá que cumplir su pena en prisión; le niegan prisión domiciliaria

Jalisco.- Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", interpuso un recurso de amparo contra la resolución del juzgado que le negó la posibilidad de cumplir su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El juicio de garantías, mismo que fue promovido en el juzgado sexto de Distrito de Amparo con sede en Zapopan, en el estado de Jalisco, bajo el expediente 806/2021, expone que un juzgado con residencia en la Ciudad de México rechazó el recurso promovido por el capo pese a su estado de salud y edad avanzada. Ante ello, la defensa de Félix Gallardo acusaron el proceder el juez capitalino como actos de discriminación al negar que el ex líder del extinto Cártel de Guadalajara pudiera cumplir su pena en su vivienda.

El pasado mes de agosto, el Jefe de Jefes, quien se encuentra recluido en la zona de máxima seguridad del penal estatal de Puente Grande, en Jalisco, aseguró que su salud era "pésima". Incluso, refirió que su familia ya estaba "haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol". En la entrevista que le concedió a Telemundo, el narcotraficante mexicano informó que estaba ciego de un ojo, además de sordo y con un cuadro de neumonía. Asimismo, señaló que únicamente puede trasladarse en una silla de ruedas, la cual debe ir equipada con un tanque de oxigeno.

AMLO a favor de la liberación de Félix Gallardo

El 20 de agosto del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró a favor de aplicarle la amnistía a Miguel Ángel Félix Gallardo, luego de que este pasara 32 años de su vida en prisión por el presunto asesinato de Enrique Camarena, infiltrado de la DEA en el Cártel de Guadalajara. En aquella ocasión, el titular del Poder Ejecutivo Federal se calificó asimismo como "humanista", por lo que consideró que si cumple con los requisitos, el Jefe de Jefes debería de salir de prisión debido a su condición de salud y a su avanzada edad.

"En su caso, si se termina de revisar este asunto, que corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar algún tiempo en la cárcel y si ya tiene derecho a salir, no me opongo", refirió el mandatario federal.