Milagros teme por su esposo en el módulo 8 del penal de Aguaruto, donde riñeron reos

Sinaloa.- El temor a que su esposo pueda sufrir algún daño por el cambio, sin explicación y sin motivo alguno, al módulo de la penitenciaría de Aguaruto, en Culiacán, donde se registró una riña el sábado, que dejó tres muertos a balazos y un herido, denunció la esposa del interno.

Milagros Vital señaló que acudió al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude), ante el llamado de su cónyuge, quien le avisó que lo cambiarían al módulo 8, donde cometieron los asesinatos.

“Lo quieren mover de módulo, siendo que él ya tiene cinco años en donde está, en seguridad. Me habló para decirme que él no se quería ir adonde lo estaban mandando, pa allá donde pasó el desmadre hace días”, expresó.

Ante el llamado, dijo, se trasladó a la penitenciaría a hablar con el comandante a fin de disuadirlo de su intento de trasladar a su esposo a un módulo que considera peligroso.

Pero nadie le dio la cara, aseguró, pese a permanecer alrededor de cinco horas afuera del penal con la esperanza de ser atendida por alguna autoridad.

“Tengo miedo que le vayan a hacer algo a mi esposo, que me lo vayan a atrasar. Ya va a salir. ¿Para qué me lo están moviendo pa allá. Me da miedo que me lo atrasen, que le vayan a hacer algo”, manifestó.