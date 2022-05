Militares y policías municipales detectan narcotúnel en vivienda de Tijuana

Tijuana, Baja California.- Elementos de la Policía Municipal y la Sedena localizaron un narcotúnel en un domicilio particular de la ciudad de Tijuana, en Baja California, muy cerca de la garita de Otay, esto según medios locales derivado de un trabajo coordinado con el gobierno de Estados Unidos.

El narcotúnel fue ubicado en una vivienda por la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Nueva Tijuana, la noche de este sábado 14 de mayo, pero hasta hoy domingo se mantenía el resguardo y acordonamiento del inmueble por personal castrense.

Se informó que dicho túnel cruza la frontera y al parecer era utilizado para diversas actividades ilícitas del crimen organizado en esta zona, por lo que las autoridades de seguridad rápidamente se pusieron en contacto con sus homólogos estadounidenses para dar parte del hallazgo.

Te recomendamos leer:

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre este narcotúnel, pero el resguardo continúa hasta concluir las investigaciones. Mientras tanto, se sabe que en el domicilio no había nadie al momento del operativo y, por lo tanto, no se reportó la detención de ninguna persona.