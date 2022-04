"Mis papás merecen la verdad", chofer de Didi muestra presunto AUDIO de Debanhi

Escobedo.- Ayer martes 26 de abril Juan David Cuellar, el conductor de Didi que dejó a Debanhi Susana Escobar Bazaldúa sobre la carretera Monterrey - Nuevo Laredo la madrugada del sábado 9 del mismo mes, declaró cuál habría sido su conversación con la joven.

En entrevista para Info7, de ADN40, el hombre aseguró que fue el viernes cuando conoció a las tres jóvenes, es decir, a la hoy fallecida y las amigas que abandonaron en una fiesta para marcharse en otro vehículo.

Juan David dijo que se encontraba en servicio cuando tomó un viaje en el municipio de San Nicolás de los Garza, se trataba de las tres mujeres, quienes fueron llevadas a la colonia Nueva Castilla, cerca de la Fiscalía General de la República, en Escobedo, Nuevo León.

En el transcurso dijo que le pidieron su número de teléfono para recogerlas al terminar la fiesta, pues querían prevenir accidentes de cualquier tipo, cabe recordar que NL tiene altos índices de feminicidios y desaparición de mujeres.

Entre 4:00 y 5:00 horas recibió una llamada, una de las jóvenes necesitaba el servicio de transporte, el sujeto aseguró que nunca le dijeron que sería solo para Debanhi. "De haber sabido que era solo una, no voy", expresó en la interlocución.

Ya afuera de la quinta de la fiesta, según la versión del conductor, Escobar Bazaldúa subió en los asientos traseros del vehículo y sus dos amigas abordaron otro carro junto a unos hombres.

"Me comentó ella que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a donde, comentó que eran malas amigas y comenzó a llorar", afirmó Cuellar para después narrar prestó un cable para cargar el celular de Debanhi, quien se pasó hacia el asiento del copiloto.

El chofer aseguró que intentó calmar a la pasajera y preguntó su dirección para llevarla a casa, pero ella se habría negado a proporcionarla, por lo que se la pidió a las amigas.

Ya con la dirección, la joven presuntamente pidió bajarse del carro en "un monte", él afirmó no haber querido hacerlo para evitar peligros y sugirió llevarla de nuevo a la quinta donde la subió al Didi. Ya cerca del sitio, según palabras del hombre, ella "se hizo la enojada" y no quiso descender.

En determinado momento, Debanhi habría dicho al conductor de transporte que sus papás merecen saber la verdad, aunque Cuellar sostiene no saber a qué se refería porque parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia.

"No hilaba palabras(...)me hablaba de cosas que yo no sabía(...)me habla de una verdad, y yo decía, ¿cuál verdad?", expresó el joven.

En ese instante el conductor reprodujo en su celular un audio supuestamente grabada a la ahora occisa la madrugada del sábado 9 de abril, en él se escucha: "mis papás merecen la verdad(...)la verdad, mis papás merecen la verdad".

Los audios fueron reproducidos después del minuto 15 del video "#Exclusiva | Entrevista completa a taxista que transportaba a Debanhi Escobar el día que desapareció", publicado en el canal de Youtube "adn40Mx".