Motociclista choca con camioneta repartidora de gas en Los Mochis

Agentes de Tránsito acudieron al accidente para deslindar responsabilidades y ahí confirmaron que la pick up no cedió el paso.

El accidente fue reportado al servicio de emergencia 911 por testigos a las 10:40 horas cuando un joven manejaba una motocicleta, Italika, color verde de oriente a poniente por el Pedro Anaya, pero al llegar al cruce con Diagonal Sur, se impactó con la pick up que no se percató de la presencia de la ligera unidad y el impacto fue inevitable.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.