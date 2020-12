Motociclista resulta con lesiones leves en choque en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa. Con golpes que no son de gravedad resultó uno de dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta luego de impactarse contra un sedán la noche de este miércoles en calles del sector Jardines del Valle.

El accidente vehicular ocurrió poco antes de las 19:00 horas en el cruce del bulevar Canuto Ibarra y la avenida Independencia.

De acuerdo a la información recabada en el sitio, los jóvenes se dirigían al sur sobre el Canuto Ibarra y justo al cruzar la Independencia, un Nissan Sentra que iba delante de ellos frenó, ya que la fila de vehículos había comenzó a hacer lo mismo.

El conductor de la motocicleta no alcanzó a evadir al sedán y lo impactó en la defensa trasera, tras lo que cayó al suelo, donde resultó con golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsitos Municipal arribaron para controlar el intenso tráfico y realizar las diligencias correspondientes.