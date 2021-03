Mucha gente que no quiere gritar el nombre de sus desaparecidos: colectivo Sabuesos Guerreras

Culiacán, Sinaloa.- Ante la problemática que vive el país, a criterio de María Isabel, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, es hora de que muchas familias aún no se atreven a salir a buscar a sus seres queridos, es por eso que lanza una invitación a quienes estén pasando por una situación parecida, o bien, cualquier persona que se quiera sumar. Además, el grupo lanza una serie de consejos para tener en cuenta.

La problemática

María Isabel destacó una iniciativa que se está planteando en el Senado de la República, donde considera que pretenden sacar del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a la propia Fiscalía General de la República.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Ciclista termina herido al caer en el Cerro de La Memoria, en Los Mochis

Ante ese problema que se avecina, consideró que es hora de alzar la voz por todas aquellas personas que ya no volvieron a casa. “Mucha gente que no quiere gritar el nombre de sus desaparecidos, que no quieren darles voz, y los necesitamos”, destacó.

Lamentó también que de las osamentas localizadas durante este año, solo un cuerpo se les haya notificado que pudo ser identificado.

Por lo que espera que se agilicen dichos trabajos forenses para que las familias tengan un poco de calma al saber que por fin hallaron a su ser amado.

Consejos

Por otra parte, a medida de que la situación sigue sumando casos de personas desaparecidas, el colectivo da a conocer importantes medidas que toda familia debe de tener en cuenta.

Primeramente, una fotografía de la persona, así como también contar con los contactos telefónicos del ser querido desaparecido, además de contar con documentos como un acta de nacimiento. Otros de los puntos a tocar es recordar señas particulares, como estatura, color de cabello, de ojos, si tiene cicatrices.

Así como también estar al pendiente del tipo de vestimenta que usaron antes de desaparecer.

Agregaron que otras de las medidas es conservar algo que puedan cotejar después como una prueba de ADN, como pueden ser cabellos en algún sobre, y conservarlo en un lugar seguro y a la mano.

Si cuenta con celular, dígale que siempre tenga activo el GPS.

También recomiendan acudir a la Comisión de los Derechos Humanos para reportar la desaparición. Otro detalle a considerar por parte de Sabuesos Guerreras es usar las redes sociales para solicitar apoyo, debido a que el tiempo es vital.

Asimismo, destacaron que los afectados tienen que analizar todo tipo de detalles, como saber si tenía enemigos o no; si pudiera tratarse de un secuestro o, si los responsables no llaman para pedir rescate, puede tratarse de una desaparición forzada.

Leer más: Matan a balazos a un hombre Colinas del Bosque, Culiacán

Por último, recomendaron a los padres de familia tratar este tipo de temas con sus hijos para enseñarles a ser desconfiados y que exista, sobre todo, mucha comunicación.