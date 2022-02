Muere ahogada una mujer mientras se comía una machaca en Guasave

Sinaloa.- Una mujer murió la tarde del domingo 13 de febrero por ahogamiento mientras se comía una machaca en un domicilio de la sindicatura de Estación Bamoa, en Guasave.

La víctima fue identificada con el nombre de Perla "N", de 41 años de edad y con domicilio en poblado donde se dieron los hechos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable atendió el reporte a las 16:30 horas del domingo, confirmándose que la mujer no presentaba signos vitales.



En base a lo narrado por quienes acompañaban a la mujer, ella estaba comiendo machaca, cuando empezó a ahogarse, al ver que no respondía, y desesperados, la trasladaron a las instalaciones del Seguro Social en Estación Bamoa, y se le ingresó, pero el personal les informó que ya no presentaba signos vitales.

Leer más: Armas, dinero, gallos y hasta cuadros de El Chapo Guzmán, aseguran en el Penal de Aguaruto, Culiacán

Tras una serie de chequeos y diligencias, se determinó que la causa fue por bronco aspiración, y en el hospital se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.