Muere ahogado bebé al cruzar el río Bravo 

Texas.- Un bebé de 10 meses fue hallado muerto y otros tres migrantes desaparecieron luego de que se volcara la balsa con la que intentaban cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos.

Los migrantes de los que no se tiene noticia son un niño de 7 años, otro infante del que se desconoce su edad, y un hombre. Pese a que aún son buscados, se teme que también hayan muerto ahogados.

Según un funcionario, los agentes de la Patrulla Fronteriza hallaron a un hombre, la noche del miércoles, cerca de del río, en Texas, en la zona que colinda con Ciudad Acuña, Coahuila.

El sujeto les contó que una balsa que transportaba a nueve personas había volcado y que su bebé, su sobrino, un niño y un hombre habían sido arrastrados por la corriente.

Los agentes localizaron posteriormente a la esposa del sujeto que narró los hechos y a otro de sus hijos, así como un hombre y su hijo de 13 años.

Según un informe preliminar del incidente, todos fueron sacados del agua fangosa con vida, y los niños fueron hospitalizados para estar bajo observación.

El grupo intentaba cruzar el río Bravo la noche del miércoles cuando se volcó la balsa.

Los funcionarios que detallaron los hechos no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso, pero revelaron la información a The Associated Press bajo la condición de anonimato.

Durante el último año presupuestario, los equipos de rescate de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos respondieron a más de 4 mil 300 emergencias y reportaron 283 muertes, incluidos las personas que se ahogaron o murieron en desiertos.

El número de cruces fronterizos el mes pasado fue el máximo en un periodo de 12 años, con un total de 103 mil personas; de ese total, más de 53 mil viajaban en familia.