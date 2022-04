Muere chófer de taxi porque un joven ebrio lo impactó

León, Guanajuato.- En León, Guanajuato, la noche de ayer perdió la vida un taxista a las 2:30 horas por causa de un conductor irresponsable que se pasó un rojo en el Blvd. Juan Alonso de Torres a la altura de la colonia deportiva 1. Como dice un popular dicho mexicano: “Nunca sabes cuando te toca” y esto es lo que le sucedió al pobre chofer de taxi que sólo cumplía con su trabajo cuando sufrió el fuerte impacto de otro vehículo sin deberla ni temerla, auto en el que se trasportaban dos jóvenes en estado de ebriedad.

El hoy occiso identificado como Valentín Hernández Ponce, trabajaba para la empresa línea dorada, tenía entre 50 y 55 años. Los responsables del accidente se encuentran hospitalizados y después que se den de alta serán puestos a disposición de la Policía Municipal de León.

En la zona de los hechos por el horario en el que se suscitó había bastantes conductores y transeúntes que grabaron el hecho mediante sus redes sociales. El taxista conducía el vehículo con número económico LE-3248 él circulaba sobre el bulevar Antonio Madrazo en Dirección hacia la glorieta de Juan Alonso de Torres.

Lamentablemente el conductor quedó prensado ante el fuerte impacto, el taxi se identificó como un modelo de la marca Nissan, Tsuru, Este coche Nissan Tsuru según datos del Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América Latina y el Caribe Latin NCAP, por sus siglas en inglés, resultó como el vehículo menos seguro para ser conducido de acuerdo con el último reporte. Esto no justifica el homicidio provocado por un joven que conducía en estado de ebriedad, pero si es un dato importante que se debe dar a conocer en este hecho.

Transeúntes llamaron al Servicio de Emergencias, 911, al lugar de los hechos arribaron paramédicos que se enfrentaron a una difícil situación, pues había tres víctimas prensadas en los vehículos, en conductor del taxi verde de servicio tradicional y los dos jóvenes que se transportaban en el vehículo que impactó al taxi.

Los paramédicos confirmaron que el conductor del taxi ya no presentaba signos de vida, aunque ya en ese momento se encontraban otros compañeros del sitio, la triste noticia se dio a conocer, no había nada que hacer ya por el cuerpo. La Fiscalía General de Guanajuato arribó a la zona de los hechos y abrió una carpeta de investigación, por ahora, se espera que el responsable de este homicidio sea dado de alta en un hospital privado de la ciudad, mientras tanto: familiares, amigos, ex compañeros dieron el último adiós a un chofer que brindó momentos de felicidad y buen trabajo durante décadas, pero que lamentablemente la vida le fue arrebatada en un accidente automovilístico mortal.