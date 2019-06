Muere en su casa al agonizar 3 días tras ser asaltado en Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- Un hombre terminó sin vida dentro de su casa luego de pasar tres días de agonía debido a un asalto ocurrido en la carretera realizado por unos sujetos de los cuales no se conocen generales. El cadáver fue encontrado en el fraccionamiento Villa Verde, entre las calles José Clemente Orozco y Antonio López Sáenz, aproximadamente a las 09:30 horas.

La información proporcionada por un vecino del occiso se dijo llevaba por nombre Jorge N. de 39 años y tenía como oficio chofer de tráiler.

El residente comenta que Jorge llegó hace tres días luego de haber sido asaltado en la carretera mientras conducía su tráiler.

Luego de que llegó de su viaje, el occiso se instaló al domicilio antes mencionado y fue su esposa quien lo atendió y lo llevó al médico pues presentaba muchos golpes en el cuerpo y una herida aparentemente causada por arma blanca en el lado derecho del abdomen.

Ese día que llegó vino a pedirme pastillas para el dolor, cuando yo lo vi todo golpeado le dije que debería ir al médico, que eso no era normal, pero no me hizo caso, dijo el vecino.