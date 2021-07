Muere hombre ahogado en playa de Barras de Piaxtla, San Ignacio

Sinaloa.- La tarde de este domingo, una persona perdió la vida ahogada, luego de haberse metido al mar en Barras de Piaxtla en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

Se trata de quien fuera identificado por sus familiares como Víctor "M" de 50 años de edad y vecino de la colonia Buenos Aires de la ciudad de Culiacán.

Según reportes de las autoridades, la persona fue rescatada por pescadores del lugar, luego de percatarse que este se estaba ahogando.

Leer más: Localizan a dos hombres asesinados a balazos en ejido Canan, Culiacán

Después de esto fue trasladado en un vehículo particular al hospital general de la Cruz de Elota, a donde arribó sin vida.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alberto Castro Peña, señaló que es muy lamentable esta muerte, tanto como que no respeten el llamado de las autoridades a no acudir a las playas por el tema tan delicado del Covid-19 que se está viviendo en Sinaloa.

Señaló que se siguen realizando rondines en estos lugares, pero que desafortunadamente, las personas aprovechan cuando dejan por un momento las playas solas.

"La indicación del alcalde Iván Báez, es estar las 24 horas del día realizando rondines no solo en las playas sino en todo el municipio, pero hay quienes que no valoran su vida ni la de los demás y se atreven a desafiar a las autoridades, como esta persona que acaba de fallecer, eso es muy lamentable para su familia, no somos quien para juzgar, pero es mejor quedarse en casa" Expresó el funcionario.

Leer más: Localizan un cuerpo sin vida en la sindicatura de Tamazula, Guasave

Por último el funcionario añadió que se ha hecho el llamado a no acudir a playas, ríos, arroyos y demás, por diferentes medios.

"Hemos estado constantemente invitando a la ciudadanía por medio de El Debate, y las redes sociales a qué se abstengan de visitar estos lugares por su propio bien, y vamos a seguir haciéndolo para que todos entiendan que está estrictamente prohibido el acceso, a como vamos tendremos que hacer uso de la fuerza pública por desacato" puntualizó Castro Peña.