Muere hombre por presunta sobredosis de droga a espaldas de la capilla de Malverde en Culiacán

Sinaloa.- Un hombre de entre 35 y 40 años de edad murió por presunta sobredosis de droga a espaldas de la capilla de Malverde en la colonia Centro Sinaloa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

La identidad de occiso no se tiene debido a que no porta identificación, pero se menciona que tiene aspecto de lava coches y a decir de algunas personas que deambulan por estas áreas, no lo conocen.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Catean vivienda donde se detuvo a 5 personas en la 21 de Marzo en Culiacán

Al sitio acudió una ambulancia de Cruz Roja, donde paramédicos checaron signos vitales y desafortunadamente ya no tenía.

Así mismo se informa que el occiso presentaba crisis de ansiedad y de pronto cayó al suelo, por lo que dieron aviso los cuerpos de auxilio.

El área ya está acordonada por preventivos que recibieron el reporte alrededor de las 18:20 horas y se está en la espera el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado para que realicen las diligencias correspondientes.

Protestan colectivos en domicilio de Luis Echeverría en CDMX

Síguenos en