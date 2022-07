Muere motociclista en León, Guanajuato, perdió el control de la unidad y chocó contra un árbol

León, Guanajuato.- Falleció un motociclista en León, Guanajuato, el hombre cayó de la unidad cerca del Residencial el Molino. El Sistema de Emergencias, 911, recibió el reporte de la situación alrededor de las 6:30 de la tarde, el hombre fue identificado por testigos como una persona que se dedicaba a la albañilería.

La víctima aparentemente presentaba una edad de entre 30 años de edad, el accidente se originó cuando terminaba su jornada laboral en el residencial, al transitar perdió el control de la motocicleta y se terminó impactando contra un árbol. Conductores que fueron testigos del hecho llamaron al número de emergencias.

En minutos a la zona arribaron paramédicos y Agentes de Tránsito Municipal, el hombre recibió una primera atención por paramédicos quienes confirmaron que ya no había más por hacer por él, debido a que ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por elementos de seguridad que además ayudaron en desviar el tráfico y permitir que se realizarán los peritajes en el lugar. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad ni características físicas de la víctima.