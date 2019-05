Muere niña tras ser alcanzada por una bala, acusan a militares

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Una niña fue alcanzada por una bala cuando viajaba con su familia a bordo de un automóvil.

El hecho ocurrió al poniente de la ciudad de Nuevo Laredo cuando presuntamente elementos del Ejército Mexicano y sujetos armados protagonizaban una balacera.

La niña de cinco años lamentablemente fue alcanzada por una bala, presuntamente accionada por los militares, la bala le ingresó por la espalda.

Tras el impacto recibido la niña fue trasladada al Hospital México- Americano, donde hicieron todo lo posible para salvarla pero lamentablemente la pequeña inocente murió en el nosocomio.

La familia viajaba en un automóvil Honda Accord modelo 1994, sin placas, el padre de familia conducia el vehículo, también era abordado por la mamá, y otra hija de 10 años dedad, todos con domicilio en la colonia Nuevo Progreso.

En el momento del fatal hecho la familia iba camino a su vivienda, fue a la altura de Los Dos Puentes cuando el vehiculo marca Honda fue blanco de las balas, presuntamente disparados por elementos de la Sedena, que circulaban sobre la carretera Aeropuerto en varias unidades oficiales, tras una persecución.

"No tiene caso hacer nada, me duele, pero no se puede hacer nada" dijo el padre de familia.