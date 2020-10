Operativo en el Kraken arrojó saldo favorable: SSPyTM Mazatlán

Mazatlán.- El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, afirmó que el operativo implementado en el estadio Kraken el pasado sábado arrojó un saldo favorable, ya que los agentes pudieron controlar los ánimos de los aficionados sin que se registraran problemas mayores, principalmente a la hora de la salida.

Comentó que durante el partido entre Mazatlán FC y el equipo de Monterrey, poco más de 25 personas fueron retiradas el estadio por no cumplir con los protocolos sanitarios ya establecidos, en donde era fundamental el uso del cubre bocas y la sana distancia.



En el caso de la salida, dijo que se registró un conato de agresión, por lo que los agentes de las diferentes corporaciones actuaron en consecuencia.

“Se le sacó a personas que no cumplieron con las reglas, tanto de locales como de visitantes; se les llamó la atención para que utilizaran el cubre bocas, la sana distancia, que entendieran las reglas. Hubo personas que no las quisieron acatar y se le sacó del estadio, porque no cumplieron con los protocolos. (Fueron) aproximadamente de 25 a 30 personas. No pasó a mayores”, destacó Alfaro Gaxiola.

El encargado de despacho de la SSPyTM explicó que directivos de la Liga MX plantearon las necesidades para la vigilancia en el Kraken, en donde además de la corporación a su cargo, también participaron la Guardia Nacional y la Policía Estatal además de la seguridad privada que fue contratada por el mismo estadio.

Agregó que no se han recibido quejas por el actuar de los agentes, y que en caso de que alguna persona presente alguna denuncia, se va a canalizar a la instancia correspondiente.