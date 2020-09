Mueren 30 borregos aparentemente envenenados en el ejido 9 de Diciembre en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa. Treinta borregos murieron presuntamente envenenados en un predio agrícola en las inmediaciones del ejido 9 de Diciembre, del municipio de Ahome, Sinaloa, la mañana de este día.

El dueño de los animalitos, Abel Flores, manifestó que a las 09:00 horas, andaba pastoreando y llegó a un predio de soca de maíz como todos los días. Posteriormente se retiró a traer agua y cuando regresó miró que los borregos empezaron a caminar desorientados, otros ya estaban muertos, en otro terreno contiguo.

El dueño les marcó por teléfono a sus familiares para que trajeran vacunas contra veneno. Sus seres queridos llegaron e inyectaron a los borregos que pudieron, pero de 45 animalitos fallecieron 30.

No se vale que el propietario del predio no ponga avisos para prevenir que hay veneno y evitar que el ganado se muera, como me pasó a mí", dijo don Abel Flores.