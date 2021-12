Mueren dos pilotos tras encontronazo de avionetas en Michoacán; uno era de Sinaloa

Lázaro Cárdenas, Michoacán.- Dos hombres perdieron la vida tras el impacto de dos avionetas que realizaban labores de fumigación en unas huertas de plátano en el municipio de Coahuayana, Michoacán. La tarde del pasado martes, alrededor de las 18:00 horas, los servicios de emergencia fueron alertados sobre el accidente aéreo ocurrido en una zona de platanares. Personal de Protección Civil y de la Guardia Nacional acudieron al lugar y después de confirmar la colisión y desplome de las aeronaves, acordonaron la zona. Las corporaciones de seguridad dieron parte a la Fiscalía Regional y al personal de Aeronáutica Civil con sede en el Puerto de Lázaro Cárdenas. Al interior de las avionetas se localizaron los cuerpos sin vida de los dos respectivos pilotos a cargo, por lo que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Lázaro Cárdenas.

Según información de medios locales, uno de los fallecidos fue identificado como Heriberto Galindo Peinado, de 23 años de edad, originario de El Rosario, Sinaloa. Información extraoficial indicó que el sinaloense pilotaba una avioneta al igual que otro joven de nombre Carlos Alberto, de 26 años de edad, y al realizar maniobras, las alas alcanzaron a tocarse entre sí, provocando que ambos pilotos perdieran el control de sus respectivas aeronaves, por lo que se fueron en picada y terminaron impactándose contra el suelo, muriendo de manera instantánea ambos. Sin embargo, serán las autoridades de aeronáutica civil, quienes determinen la causa oficial del accidente y la muerte de ambos jóvenes. Tras el lamentable percance, usuarios de las redes sociales expresaron su sentir ante el fallecimiento de los jóvenes.

“Piloto fumigador. Prototipo de hombre valiente, de hombre trabajador que cada día se arriesga cumpliendo su labor, no le importa madrugar si va en busca de su avión sabe que va fumigar y lo llena de emoción, que profesión tan riesgosa la de un fumigador pues no se admiten fallas personales, ni al motor. La familia de un piloto siempre vive con temor pues la persona que ama pende de un solo motor. Hoy nos dejaron con un gran vacío en el corazón, pero se fueron felices cumpliendo su labor. Descansen en los brazos amorosos de Dios y que los tenga en su santa gloria capitán Heriberto Galindo Peinado y Carlos Nevarez. Recuerden que los pilotos no mueren solo vuelan más alto que el día de ayer”, compartió Osmar Nava en su cuenta de Facebook.